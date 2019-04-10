台積電3月營收彈升逾3成 Q1略超標

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收，達 797.22 億元，月增 30.9%，年減 23.1%，第 1 季營收為 2187.04 億元，季減 24.5%，年減 11.8%，略優法說預期。

台積電第 1 季受光阻液事件影響，營收從原本法說預估的 73-74 億美元，調降到 70-71 億美元，季減 24-25.5%，以 1 美元兌新台幣 30.6 元，營收估約落在 2142-2173 億元，季減 25-26%。

台積電今日公布營收結果，3 月營收顯著彈升，整季營收則達 2187.04 億元，高於高標 2173 億元，市場解讀，近期華為積極啟動拉貨，推升供應鏈營收動能升溫，台積電作為主力晶圓生產廠，營運直接受惠，另外，台積電首季受到光阻液事件影響部分營收，但受影響晶圓陸續補回，同步拉升營收。

另外，台積電首季營收達 2187.04 億元，法人預期，第 1 季新台幣走勢平穩，推估美元營收表現也略超標。

至於第 2 季，市場傳，台積電首季投片量偏低，反映 iPhone 需求不佳，不過本季非蘋手機拉貨加溫，尤其是華為投片量大增，同時首季光阻液影響的晶圓，也將持續出貨補回，整季營運表現可期。

而下半年，台積電在手機晶片、高速運算、物聯網與車用相關等產品帶動下，營收動將明顯成長，法人估上下半年營收比重有機會達 4 比 6 ，第 3 季營收季增幅度將相當明顯。

台積電董事長劉德音日前出席 TSIA 會員大會，也對後市正向看待，預期今年半導體景氣可逐季升溫，而 5G 手機出現則猶如春天的新葉發芽，新應用將推升產業發展。

劉德音指出，今年全球變數多，各國 GDP 呈現下滑趨勢，所有產業均受大國間的貿易糾紛影響，尤其中國經濟趨緩，更是明顯干擾各產業，不過今年上半年手機廠已開始推 5G 手機，產業春天新葉持續發芽。