大量科技每股擬配3.5元 創9年新高 殖利率近8%

PCB 及半導體設備廠大量科技 (3167-TW) 去年營運走高，營收、獲利雙創高，每股純益 5.42 元，今 (10) 日公布董事會通過，去年盈餘每股擬配 3.5 元現金，也創 9 年來新高，現金殖利率 7.9%，公司指出，第 1 季營運受美中貿易衝突影響，應為全年谷底，第 2 季後營運不看淡。

大量 2018 年營收 39.87 億元，年增 13%，稅後純益 4.34 億元，年增 25%，雙雙改寫歷史新高，每股純益為 5.42 元。今日公布 3 月營收為 1.47 億元，月增 37.15%，年減 55.59%，第 1 季營收為 4.47 億元，季減 47.44%，年減 53.97%。

大量第 1 季營運平淡，主要是客戶要求訂單交貨遲延，但客戶端擴廠需求仍在，也持續詢問產品，公司認為，第 1 季營運受美中貿易衝突影響，應為全年谷底，第 2 季後營運並不看淡。

大量將在 5 月 29 日召開股東會，今日董事會決議，去年盈餘每股擬配現金 3.5 元。以今日收盤價 44.3 元計算，現金殖利率為 7.9%。

大量生產的 PCB 鑽孔及成型機，目前也持續有客戶詢問，大量主管研判，市場需求沒有消失。同時，大量也跨入半導體設備生產，也持續交貨中。