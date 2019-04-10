HTC敗訴！德法院認定HTC多款手機涉侵犯日亞專利

日商日亞化學工業在週三 (10 日) 發出新聞稿表示，德國杜賽道夫地方法院已於 2019 年 3 月 26 日對該公司和 HTC(2498-TW) 的訴訟 (案號：4a O 72/17) 作出判決，認定宏達電所生產的智慧型手機，在閃光燈上所使用的白光 LED，有侵害日亞化學工業株式會社之 YAG 專利，即歐洲第 EP0936682 號 (DE 69702 929)。

(圖：Investing.com)

HTC 的關係企業「HTC Europe Co. Ltd.」、「HTC Germany GmbH」，以及經營 HTC 在歐洲線上商店之「Digital River Ireland Ltd.」也都被下達判決。

依此判決，日亞化學工業可自 2007 年 6 月 30 日起算，直到該項專利在 2017 年 7 月 29 日專利權屆滿為止，向 HTC 方面請求該期間內所造成之損害賠償。

目前全案 HTC 仍可提起上訴。

法院於上開判決認定含有侵權 LED 之 HTC 智慧型手機，包括下述型號：