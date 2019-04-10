〈裕隆集團法說〉新車系將亮相 納智捷拚兩岸銷量上看3萬台 年增8成

裕隆 (2201-TW) 今 (10) 日召開法說會指出，公司無減資計畫，日前以 71.37 億元向華創車電購入技術資產，可有效使未來開發新車型大幅降低開發成本，而隨著新車款陸續推出，今年全年納智捷銷售台數可望上看 2.4-3 萬台，年增幅最高上看 80%，其中，台灣和中國車市銷售，分別有望達 1.5 萬台。

裕隆說明，今年兩岸車市變數很多，不過，預期新車型推出可帶動銷售表現，台灣市場銷售目標為 1.2-1.5 萬台，優於去年僅 9700 餘台的成績，而東風裕隆目標同樣是 1.2-1.5 萬台，優於去年僅賣出近 7000 台的水準。

裕隆規劃，今年在台將陸續推出改款 M7、S5 GT 和 GT220，而「URX」新車系主打 5+2 座，可滿足全客群需求，預計第 3 季推出。

而在中國，裕隆也規畫推出 URX、U5 EV 車、U5 和 GT220 等改款車，其中，URX 將於第二季底首先在中國市場亮相。

另外，針對新店裕隆城開發案，裕隆說明，商業區目前連續壁工程和基樁工程已完工，預計將於 2023 年第二季取得使用執照，2024 年第一季開始營運。

而商業區中的住宅，預計明年第三季開始公開銷售，較原先計畫延後約半年，主要原因是考量總統選舉後的房市景氣。

至於裕隆城中的住宅區，預計今年下半年會取得建築執照。