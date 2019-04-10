Cramer：技術分析顯示 科技股、石油股後續漲勢2位數

《CNBC》財經節目名主持人 Jim Cramer 週二表示， 科技股和石油股歷經第四季拋售後已經回彈，投資者應該可以意識到這波漲潮可以走多高。

他研究了大宗商品分析師、DeCarley Trading 共同創辦人 Carley Garner 提供的圖表，以了解股價走向，以技術分析檢驗歷史價格，判定買進或交易證券的時機。

「石油和科技股已經引領市場漲勢數個月，現在這圖表顯示，他們正遇上一些阻力。」

Cramer 強調，在過去 180 個交易日中，原油和科技股加權的 Nasdaq 100 指數的走勢一直接近同步，去年 10 月到頂端，接著 12 月到底部，但科技股反彈較強。

Carley Garner 認為石油上行潛力更大，而 Cramer 則認同。

科技股

Cramer 表示，Garner 的分析表明科技股漲勢恐怕無法持續，但該產業會先創下新高，接著投資者才開始拋售並獲利了結。即使大型機構投資者仍看跌科技股，且賣空者也嚐過軋空滋味，但 Cramer 認為消極性對牛市來說是利多因素。

回溯 1999 年週線圖的走勢，Garner 認為只有合理的看多才能夠撐住漲勢，她推測 Nasdaq 100 可能再自目前水準上升 3%，觸及史上高點，並引發短暫回檔。倘若該指數衝破 7835 點關卡，就可望上升至 8455 點，距現在水準漲幅達 11%。

Cramer 解釋，倘若她分析錯誤，那麼支撐點的地板會在 6550，較現在水準下跌 13%，或者更糟糕的是跌至 5610，跌幅達 26%。

「不管這波科技股漲勢還會不會再來一波衝更高的，Garner 認為我們遲早都要面臨修正，而且她預期會是一場相當痛苦的修正，所以如果科技股鐵粉要從這開始追高，她建議一路上去要不斷短線收割，才能確保獲利。」

石油股

石油方面，Cramer 先提到了 Garner 有很棒的追蹤紀錄，因為去年稍晚她就成功預言石油價格將從 40 美元的低點反彈至 63 美元，近期 WTI 原油價格週線圖已達 64 美元。

Cramer 解釋，Cramer 認為雖然當前已經遇到阻力上限，但多頭可能處於每桶 80 美元的長期位置，倘若原油能夠突破每桶 64 美元並往上衝過 79 美元，價格可望一路攀升至 85 美元，到 85 美元就會是熊市交易者佔優勢。

「但是短期來說，Garner 認為石油價格會回檔至 55 美元的支撐地板，但這不太可能支撐下去，因為到那樣的水準你也會買進。」