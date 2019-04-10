波音3月份未接獲任何737飛機訂單 近7年來首次

美國波音公司 (Boeing)(BA-US) 的數據顯示，公司 3 月份未接獲任何 737 型號客機的商業訂單，是自 2012 年 5 月以來，近 7 年首度出現 737 型客機月銷量為零的情況。

波音 3 月份僅交付 11 架 737 MAX 客機，交付量不及前兩個月的一半，遠低於公司原定今年交付逾 900 架飛機、其中含 550 架 MAX 的進度。

波音股價週二 (9 日) 下跌 1.5%，收 369.04 美元，較近 52 週的低點僅高 1.29 美元。

波音股價

MAX 客機做為波音原本發展最看好的機型，今年第 1 季的訂單量由 1 年前的 180 架，減至 95 架，在半年內兩度重大致死墜機空難後，更乏人問津，說明航空公司現已採取觀望態度。

儘管如此，波音第 1 季的表現仍優於主要對手空中巴士。空中巴士上週表示，首季共獲 62 架飛機訂單，但由於有 120 架取消，使淨訂單量變為負值。

737 MAX 機型目前全球停飛，部分訂單則被取消。目前波音正努力於飛機使用的軟體更新，以回應外界的安全憂慮。一些分析人士估計，這系列飛機可能最快要到 9 月份才能恢復商業飛行。

Jefferies 分析師 Sheila Kahyaoglu 表示，如果能在 9 月完成軟體更新並重新飛行，會被視為正面訊息。這兩次空難造成的賠償、航空公司延期付款以及修復等需花費的成本，初估在 20-30 億美元之間。

波音公司日前宣布，將 737 MAX 型號飛機產量大幅削減 19%。自 4 月中開始，737 MAX 每月產量由原本 52 架減少至 42 架，縮減產量後，波音不會裁員，並且會致力將財務影響減至最小。

高盛表示，預計波音不會在第 2 季交付任何 MAX 飛機，並表示很難在即將到來的 6 月巴黎航空展上看到 Max 訂單。