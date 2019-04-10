美股盤後 — 美歐關稅戰一觸即發 半導體類股全面下殺

週二 (9 日) 由於全球經濟增速放緩、美國和歐盟貿易緊張局勢升級，市場情緒惡化，美股四大指數全面收跌，半導體類股全面下殺。

週二 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 190.44 點，或 0.72 %，收 26150.58 點。

那斯達克指數下跌 44.61 點，或 0.56%，收 7909.28 點。

標普 500 指數下跌 17.57 點，或 0.61%，收 2878.20 點。

費城半導體指數下跌 16.86 點，或 1.14%，收 1464.52 點。

標普 500 指數中，11 個板塊中僅 2 個板塊揚升，公用事業與電信業務板塊領漲；工業、能源與日常生活消費品板塊領跌。

標普 500 指數板塊示意圖。(圖：FINVIZ)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.76%；Alphabet (GOOGL-US)；下滑 0.46% 臉書 (FB-US) 上揚 1.51%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.91%。

半導體類股全面下殺，AMD (AMD-US) 重挫 4.52%；美光 (MU-US) 下滑 2.75%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.32%；德州儀器 (TXN-US) 下滑 1.11%；Intel (INTC-US) 下滑 0.65%。

週二美債殖利率走低，銀行股隨之下跌，摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.60%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.51%；花旗 (C-US) 下跌 1.32%；高盛 (GS-US) 下跌 0.95%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.74%。

台股 ADR 方面以聯電 ADR (UMC-US) 領漲，漲幅高達 4.19%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.31%；台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 下滑 0.22%。

企業消息方面，3 月全球陸續停飛波音 737 MAX 事故機型後，波音訂單量下降至零，上週波音宣布從 4 月中旬開始減產 737 MAX ，波音 (BA-US) 週二股價持續下跌 1.5%。

3 月中旬，波音建議全球停飛 737 MAX 系列機型。(圖：AFP)

瑞士信貸將美國鋼鐵評級下調至「建議減持 (Underperform)」，美國鋼鐵 (X-US) 週二股價暴跌 9.98%。

投行 Cowen 看好迪士尼未來幾年的電影將提振利潤，迪士尼 (DIS-US) 週二股價上漲 1.65%。

華爾街分析

週二 (9 日) 投資者除靜待本週企業財報季開跑，還受多項消息牽動情緒，美國四大指數全面走跌，費半指數跌逾 1.14%。

國際貨幣基金組織 (IMF) 下修全球經濟增長率至 3.3%。美國和歐盟之間貿易緊張局勢加劇。美國考慮對一系列歐洲商品實施價值約 110 億美元的報復性關稅，歐盟警告，若美國加徵稅，隨時準備進行報復。

今年迄今，由於美中貿易協議樂觀，市場期待終結關稅並推動全球經濟發展，半導體股票一路走高。VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 已非常接近 52 週高位。

根據 Refinitiv 數據，預計第一季半導體設備企業獲利將下降 36.4%，預計第二季將出現同樣下滑的趨勢，到第四季獲利將下降約 4%。

瑞銀紐交所場內運營總監 Art Cashin 表示：「市場對財報謹慎情緒正在升溫，有報導稱美國總統川普對歐洲徵收關稅之後，外界對美中貿易協議存在疑慮。」

National Securities 首席市場分析師 Art Hogan 表示，無論是 Nvidia 還是美光，當看到一些公司帶著高漲勢頭進入財報季時，他們當然有理由出場，這正是危險之處，投資人正在刀口上，有可能出現劇烈波動。

摩根士丹利表示：「我們將半導體行業調降評級，該行業目前正對美國高於水準的增長進行折現，而且我們擔心智慧型手機週期會延長。」

Cresset Wealth Advisors 首席投資長 Jack Ablin 表示：「我們正在財報季，預計將出現 2016 年以來首次負成長，看看所有的信貸利差、波動性，一切都表明投資者只是勒緊安全帶罷了。」