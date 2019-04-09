被動元件3月營收不同調 華新科、信昌電擴產帶動創同期高

被動元件 3 月營收陸續出爐，國巨、禾伸堂 3 月營收均年減約 18%，第 1 季動能也放緩，不過華新科在擴產帶動下，3 月以及第 1 季營收均繳出同期高的表現，子公司信昌電也同步創高，在整體被動元件族群中，表現相對亮眼。

華新科 (2492-TW)3 月營收 28.09 億元，月增 27.2%、年增 6.8%，第 1 季營收 83.2 億元，季減 28.8%、年增 24%，繳出單月、單季同期新高。

華新科表示，雖然下游客戶持續消化庫存，但受惠去年擴產，推升營收表現，目前產線稼動率約 7 成，銷售方面，直銷客戶與經銷商比重約 6:4。

華新科子公司信昌電 (6173-TW) 也不遑多讓，3 月營收 4.42 億元，月增 20.1%、年增 23.8%；第 1 季營收 13.05 億元，季減 10.6%、年增 37.7%，單月、單季也創同期新高。

國巨 (2327-TW)3 月營收 35.15 億元，月增 13.4%、年減 17.7%，第 1 季營收 113.91 億元，季減 29.8%、年增 3.3%，公司表示，大中華區上游客戶需求疲弱、中國經銷商及客戶持續進行庫存調整，預計將延續至第 2 季。

禾伸堂 (3026-TW) 3 月營收 11.43 億元，月增 45.5%、年減 18.4%；第 1 季營收 30.31 億元，季減 16.6%、年減 9.6%，以產品營收占比來看，被動元件約占 39%，系統模組約占 27%，主動元件約占 17%，其他類約占 17%。