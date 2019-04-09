散裝市況涼 慧洋-KY下修換約價至5.8% 看好全年仍有上調空間

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (9) 日召開法說會時指出，今年第一季市況較差，導致原先逾 50 艘船舶的總換約價格，由增加 13% 左右下修至增加 5.82%，不過，隨著巴西淡水河谷意外事件影響慢慢淡化，散裝景氣可望緩步回升，對後市仍持審慎樂觀態度，並不排除後續換約價還有向上調增的空間。

慧洋指出，過去幾年航運市場大蕭條，多因船供給過剩所致，第一季巴西淡水河谷意外事件不至影響市場需求面太多，後續仍會緩步復甦，且第一季一般是傳統淡季，預計下半年市況將緩步回升。

由於第一季市況淡，慧洋今年換約共 56 艘船舶預計價格成長 5.82%，較日前預期下修，慧洋說明，這是以 3 月底的市況來判斷，不排除隨著市況好轉，有向上調增的空間。

在船舶的供給面上，慧洋指出，壓艙水系統上路後，對 20 年以上老船影響較大，有助進一步使市場汰舊換新，船舶供給過剩壓力仍在逐步減緩中。

慧洋預計今年旗下 11 艘船舶進塢安裝壓艙水處理系統。

另一方面，慧洋表示，今年已處分一艘船，約略打平小有處分利益，後續還有 5 艘船有意售出，由於市況轉好，今年賣船計畫有望較去年僅賣出 3 艘還順利。

而今年 11-12 月慧洋將有 2 艘新船將交付，已簽訂租約，毛利率均達 50%。

慧洋目前自有船舶 119 艘，加上租賃船舶，合計船隊達 130 艘，不過，海峽型船舶僅 3 艘，慧洋對此說明，海峽性並非經營主力，也非未來的投資計劃，仍著重發展巴拿馬型和輕便型船舶。