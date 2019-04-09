匯銀龍頭兆豐銀拚外匯業務 新增外匯營運處專責單位

外匯龍頭兆豐銀行為強化外匯業務營運績綜效，本 (4) 月初進行組織微調，成立「外匯營運處」，希望透過專營單位簡化匯兌相關作業流程，推廣外匯業務，強化分行與總行的合作，進一步推升獲利動能。

今年全球經濟成長動能趨緩，銀行獲利挑戰加遽，為強化獲利動能，各銀行積極拓展授信以外的業務動能，匯銀龍頭兆豐銀著眼於外匯業務優勢，本月初宣布成立外匯營運處，在既有的業務項目下，簡化作業流程。

兆豐銀總經理蔡永義表示，兆豐銀外匯業務量明顯高於金融同業，在「法遵為準，洗防為本」的組織文化的基礎上，讓管理工作日益重要，為讓營運更具效率，因此將外匯相關業務管理自「業務管理處」職掌拆分，另設「外匯營運處」專職掌理。

蔡永義表示，外匯營運處除了原有的匯兌及進出口業務管理外，也會在風險控管與洗錢防制之原則下，簡化作業程序，同時強化總處單位與分行間之互動，協助分行推展外匯業務。

蔡永義指出，此次新增的外匯營運處為組織與報告線調整，但業務絕對無縫接軌，對銀行客戶的服務只有加分、絕不打折，期望本次組織改造能提高總管理處在各項業務規劃執行與管理的效能，並且在以法遵文化為主軸之基礎上，有效支援營業單位業務推展。

兆豐銀行自中央銀行成立後，獲指定為政府特許國際貿易及匯兌專業銀行，並以專業外匯經驗、全球廣布營運據點及通匯網路見長，為國內首屈一指的外匯專業銀行。