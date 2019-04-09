大立光獲利動力十足 歐系外資調高目標價到5200元

大立光 (3008-TW) 公布 3 月營收為 39.26 億元，已達去年 11 月旺季營收水準，月增 55.02%，年增 24.92%，股價也成今日台股盤中多頭指標，歐系外資對大立光首季獲利仍看好，估每股純益將達 35 元，並對第 2 季起營運樂觀看待，目標由 4590 元調高到 5200 元。

美系外資報告指出，重申對大立光「買進」評等，目標價維持 4900 元。不過，今天大立光急漲，盤中最高價已達 4820 元。

大立光今年首季營收為 98.24 億元，季減 21.06%，年增 10.66%，大立光也預估，4 月營收將優於 3 月，法人則預期，大立光第 2 季營收可望持續推升，單季營收將達 120 億元以上，而歐系外資則估，大立光第 1 季每股純益將達 35 元，第 2 季將達 41.9 元，季增 2 成。

歐系外資認為，大立光獲華為訂單，帶動營運持強，估大立光未來營收增加，將來自供應鏡頭組給 Vivo、Oppo 及韓國三星 S10 新機，下半年更有來自 iPhone 鏡頭升級帶動，對大立光營運正面看待，重申「買進」評等，目標價並調高至 5200 元。

大立光將在 11 日召開法人說明會，執行長林恩平並將提出產業景氣看法及第 1 季的獲利報告。