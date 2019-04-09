蘋概光學廠玉晶光2月陷虧損 今年前2月每股虧0.08元

蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今年 2 月營收僅 2.2 億元，創 8 年多來單月新低，公司今 (9) 日公布自結 2 月財務結果，較 1 月及去年同月也是由盈轉虧，單月稅後虧損 2793 萬元，累計 1-2 月稅後虧損 873 萬元，每股稅後虧損 0.08 元。

玉晶光 2 月因營業規模過小，造成單月營運虧損，前 2 月每股虧損 0.08 元，較去年同期同樣由盈轉虧。

玉晶光已公布 3 月營收 4.66 億元，月增 1.11 倍，年減 21.61%，2019 年首季營收為 11.12 億元，季減 46.69%，年減 37.68%。至於 3 月是否有機會轉為獲利並帶動第 1 季轉盈，玉晶光主管說，每月出貨結構不同，無法以營收高低判斷 3 月盈餘或虧損，第 1 季的實際盈虧，要等會計師實際查核結果。

玉晶光目前出貨手機鏡頭組，以蘋果舊有機種及非蘋手機應用為主，玉晶光指出，公司正密切觀察，今年下半年手機市場需求復甦狀況。

玉晶光董事長陳天慶日前也指出，智慧型手機搭載光學鏡頭 3D 感測、VR/AR 等新應用，搭載鏡頭數持續增加，其中 3D 感測鏡頭由 1 顆增加為 3 顆，後置鏡頭也朝 3 鏡頭甚至 4 鏡頭發展，帶動包括大光圈、中距離及長焦鏡頭等需求。

玉晶光去年營收 79.14 億元，毛利率 38.75%，年減 2.1 個百分點，稅前盈餘 12.36 億元，稅後純益 9.36 億元，年減 10%，每股純益 9.36 元，玉晶光看好今年手機設計多鏡頭趨勢，將投入 18.8 億元擴產；同時，擬配發 3.5 元現金股利，配發率 37.3%，為連 2 年來配發股利。