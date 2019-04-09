車用CIS產業多頭趨勢佳 勝麗早盤量價齊揚

車用 CMOS 影像感測器元件 (CIS) 封裝廠勝麗 (6238) 受惠於首季 CIS 封測業務歷史新高，且高毛利車用產品占比貢獻自家營收逾七成等利多，今早開盤後，隨買單積極敲進，量價齊揚。展望今年，勝麗不單有新產能到位，後續營運成長動能可期外，公司也揭露，還有新一波擴產規劃。勝麗今年 3 月份合併營收自結數 2.13 億元，年增 4.2%，月增 8.8%。截至第一季單季累計自結合併營收 6.23 億元，創下勝麗 CIS 封測業務歷年各季度合併營收之歷史新高，年增 8.8%，季增 15.8%。勝麗今年 3 月及截至第一季底，主要銷貨仍以高毛利車用產品為主，營收比重皆超過公司整體的七成以上。



隨著勝麗的主要國際客戶重申 ADAS 與自駕車將帶動車用半導體市場需求，並看好車用 CIS 感測器出貨的成長性，展望未來車用 CIS 元件訂單需求仍然暢旺。勝麗於現有廠址進行車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備的擴充，預計今年度陸續建置完成，屆時將增加約四成的車用產品產能；此外，覓地評估與購地建廠計畫仍積極進行中，為因應下一波汽車輔助駕駛及自動駕駛所帶來 CMOS 影像感測元件的龐大商機預作準備。