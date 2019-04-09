環球晶3月營收改寫歷史新猷 Q2還會更好 股價大漲慶祝

全球第三大矽晶圓廠環球晶圓 (6488) 不畏景氣波動，3 月營收創單月歷史新高，在此利多加持下，環球晶圓今早開盤一度大漲 16 元，不單重新站回 350 元以上的整數關卡，且最大漲幅超過 4.7% 以上；而受惠於淡季已過，市場對環球晶圓第二季業績續創單月與單季新高，甚有期待。環球晶圓 3 月合併營收為 56.67 億元，營收攻頂再創歷史新高，月成長幅度 19.9%，年增長幅度 16.2%。累計環球晶圓今年第一季的合併營收達 155.91 億元，季微減 0.2%，年增率 12.1%，顯見全球半導體產業市場短期間遭遇逆風襲擊，環球晶圓的營收表現依然穩健。



展望未來，受惠於車用電子、AI 人工智慧、IoT 物聯網、高效能運算、功率半導體、5G、智慧醫療等應用多元的終端產品，矽晶圓產業的未來前景仍是健康可期的。環球晶圓將持續投入矽晶圓的先進製程的創新開發，今年業績與獲利再締新猷可期。