力達-KY 3月營收月增近60% 螺桿主機朝全自製發展

中國高階通用型空氣壓縮機製造大廠力達 - KY(4552) 在春節假期結束及市場氣氛帶動下，3 月營收轉好，單月合併營收為 4.99 億元，月增近 60%，年減 21.8%。累計第一季營收 12.8 億元，年減 32.19%。3 月三大產品來看，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 32.8%、50.7% 及 13.3%；累計第一季比重為 33.2%、51% 及 13.1%。



力達指出，螺桿主機自製正式展開 50 匹馬力型號的逐步量產，並將添購主機設備延伸更小馬力自製型號，預計最快明年達成 100P 以下馬力主機全自製。螺桿機產品開發除了穩健銷售的 F 系列，E 系列及低壓螺桿亦加速開發中，以滿足客戶多元化的選擇。



力達近年積極參展，力拓外銷市場並探詢市場潛在商機，除了多場中國機械展外，甫參展完 4 月 1 日至 5 日的德國漢諾威工業展 (2019 Hannover Messe)，此為全球製造業規模最大的工業展，今年展覽主題聚焦在「智慧工廠」，利用產線和設備實現自動化控制，達成提高生產效率、降低成本的自動化價值，亦符合正興建中的力達新工業園區規劃理念，以期整合擴大產能，增添未來營運動能。