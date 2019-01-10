勝麗車用產品第一階段設備擴充 最快今年中完成 

車用 CMOS 影像感測器元件 (CIS) 製造廠勝麗 (6238-TW) 公告 12 月合併營收，達 2 億元，較上月增加 25%、年增則持平，勝麗指出，目前正在現有場址進行車用產品線第一階段無塵室與機台設備擴充，最快今年年中完成，可望增加 4 成車用產能，另外同時也積極評估建廠購地，將用於下一波 ADAS 與自動駕駛相關需求。

勝麗去年全年自結合併營收達 22.8 億元，較 2017 年 21.5 億元，成長約 6%。勝麗指出，12 月營收回穩，一掃過去 3 個月未達預期的陰霾，主要是因先前生產線保留進行客戶新產品製程測試，以及配合客戶庫存調節等，目前皆已告一段落，產線恢復應有稼動率。

勝麗指出，12 月車用產品營收及出貨量皆已達預期，並超越單月整體營收及出貨量的 7 成。

回顧去年下半年，儘管受美中貿易戰市場不確定波及，產能利用率未達預期，但主要客戶重申 ADAS 及自駕車將帶動車用半導體市場需求，並看好車用 CIS 感測器出貨未來成長性，中長期車用 CIS 元件訂單需求仍然暢旺。

勝麗強調，目前正在現有廠址進行車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備擴充，預計至今年中將陸續建置完成，屆時可望增加約 4 成的車用產品產能。

此外，勝麗也說，覓地評估與購地建廠計畫仍積極執行中，將用於因應下一波汽車輔助駕駛及自動駕駛所帶來 CMOS 影像感測元件的龐大商機。