中美晶首季營收175.05億元 環球晶貢獻度近九成

中美晶 (5483)3 月營收達 62.92 億元，再創歷史新猷，月增率 16.9%，年增率 6.8%，當中太陽能產品營收為 6.26 億元，月減率 4.8%，年減率 38.3%，第一季合併營收達 175.05 億元，季減率 1.5%，年增率 3.6%，半導體子公司環球晶營收貢獻達 89.1%。近期半導體產業傳出庫存調整的聲音，矽晶圓報價鬆動傳言，中美晶旗下半導體子公司環球晶(6488) 力抗市場逆風，3 月合併營收達 56.67 億元，挹注母公司營收比重達 9 成，月增率 19.9%，年增長率 16.2%，第一季營收達 155.91 億元，季微減 0.2%，年增率 12.1%。



中美晶認為，今年太陽能產業景氣並未完全明朗，多晶矽晶圓淘汰效率不佳產線，產能由 800MW 降到 400MW，以有利潤、利基型產品接單為主，而電池產線則會以 PERC 高效產品為主，預計今年中將推出轉換效率達 23% 的產品，搶攻屋頂型、具附加價值的市場。



系統電廠方面，中美晶旗下的子公司旭鑫能源今年在台灣的太陽光電系統規劃，涵蓋屋頂型、地面型及水面型等大型及中小型電廠的興建開發；此外，旭鑫能源於中美晶的廠房屋頂規劃建置複合式能源系統、整合屋頂型太陽能光電發電系統、儲能系統、可調節式併網型發電機，並建置電力電能微電網系統，並結合儲能裝置與能量管理系統平台，以因應未來市場對電力儲存管理之需求。

