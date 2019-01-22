〈中美晶展望〉產業雖寒冬日子仍照過 今年幫員工加薪平均調幅4%

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 去年第 4 季認列資產減損 22.67 億元後，去年全年仍賺錢，因此今年為員工調薪，平均調幅約 4%。展望今年，電池產能從今年初起便滿載生產，今年對訂單的選擇比過往更謹慎，有信心電池業務能獲利，中美晶總經理徐秀蘭認為，今年營運展望健康。

中美晶去年第 4 季打掉多晶矽晶圓舊切片機與較舊的多晶電池等設備，認列資產減損 22.67 億元，即便如此，中美晶去年全年仍獲利，在折舊攤提後輕裝上陣，徐秀蘭表示，除整體獲利表現健康外，也對股東有所交代。目前中美晶電池產能約 800MW(百萬瓦)，且從年初開始便滿載生產。

徐秀蘭表示，去年太陽能產業在中國六一新政後，沉寂好幾個月，今年雖仍有長約變數存在，但對訂單的選擇比過往更謹慎，不衝刺營收，盼能提高獲利表現，有信心今年電池業務能獲利，而電廠營收也將持續貢獻，若再加上環球晶貢獻的收益，今年整體展望健康。

雖然去年太陽能產業遭遇逆風，使太陽能廠營運面臨困境，但徐秀蘭表示，「寒冬歸寒冬，日子還是要過，且去年太陽能業務無法賺錢是非戰之罪」，而中美晶去年第 4 季認列資產減損後，全年仍賺錢，因此今年幫所有員工加薪，平均調幅約 4%，且追溯至去年 12 月生效。