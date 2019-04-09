受惠PVC回補庫存需求 台塑Q1每股純益上看1元

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年4月9號11點21分

台塑四寶將於明 (10) 日公布今年第 1 季自結財報，台塑 (1301-TW) 第 1 季營收表現雖恐不如去年第 4 季，不過，在 PVC 回補庫存需求帶動下，獲利表現可望有撐，加上台塑美國轉投資收益可期，法人估台塑第 1 季每股純益可望達 1.04 元。

台塑去年前 3 季獲利表現亮眼，但第 4 季起受到美中貿易戰與國際原油價格下跌影響，石化產品價格走弱。獲利受到化工產品因油價快速滑落，利差空間縮減影響，加上認列台塑美國收入大幅減少，且認列台塑化虧損達 11.3 億元，使獲利表現較上季大幅衰退，稅後純益 22.8 億元，季減 87.4%，每股稅後純益僅 0.36 元。

而今年上半年以來，國際油價已走出去年第 4 季的重挫低迷，持續反彈走揚，帶動產品價格回溫，而台塑第 1 季共有 6 個廠歲修，開工率為 90%，略低於去年第 4 季的 92%，加上農曆春節因素使出貨天數減少，且產品平均價格均較去年第 4 季下跌，預期第 1 季營收表現將不如去年第 4 季。

不過，受惠 PVC 回補庫存需求，可望支撐台塑獲利表現。法人指出，AN、MMA 等產品利差縮減，加上台塑化缺乏庫存利益，將使台塑轉投資收益僅小幅轉盈，但在 PVC 利差與銷量呈現季增狀態，且中國政府重啟對太陽能產業補貼，刺激 EVA 利差季增，加上台塑美國轉投資收益增幅可期，預估台塑第 1 季每股純益可望達 1.04 元。