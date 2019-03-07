小摩再批GE：連6美元都不值

摩根大通分析師 C. Stephen Tusa 週三 (6 日) 再批美商奇異 (GE-US)，Tusa 表示，他在研報內對 GE 的目標價預估每股 6 美元「已經很大方」。

GE 週三股價是大跌近 8%，收每股 9.11 美元。

過去 12 個月以來，GE 股價跌幅超過 33%，但自今年開年以來漲幅達 28% (不含週三)，GE 股票究竟是牛市還是熊市一直受到爭議，有分析師主張 GE 股價有上漲至 20 美元的潛力，也有人質疑 GE 某些單位的獲利數據膨脹。

本週二 (5 日) GE 股價重挫，即是因為 GE 執行長 Larry Culp 宣稱 GE 今年旗下工業部門自由現金流量將呈現負值。

摩根大通分析師 Tusa 雖然沒有透露他對 GE 最新報告的細節，但表示「我們懶得再爭論 GE 電力部門是不是『沒那麼糟』，該公司以自由現金流來說可以被估值在 1 美元多，而 GE 資本服務公司簡直就是 0。」.

Tusa 主張，雖然許多分析師都只願意調降估計，但仍維持買進評級，但這種『把希望放在明年』的做法很累人，因為將近 20 多年來都這樣做。」

對 Tusa 而言，GE 的資產負債表仍有待改進，電力部門轉型需要耗費的時間看來比多頭們的認知還久，而且 GE 自由現金流為負的消息比他估計的還糟糕，因此他重申 6 美元的目標價。

針對小摩的看法，GE 發言人則搬出執行長 Culp 的說法回應，「在我們展望 2020 年和 2021 年時，我們將開始看到復甦，不只是營業表現更好，其中一些一次性的投資收益也會更好，更不用說其中一些費用會慢慢消失，在 GE 轉型過程中，我們無論是董事會層面或是管理層面，都創造長期價值。」

Tusa 認為，許多分析師維持 GE 的買進評級，理論主要建立在預期 GE 在 2020 年至 2021 年間，自由現金流量能夠出現 V 型反轉復甦，但這明顯與 Culp 的說法背道而馳。

Tusa 表示，目前來看，每股純益 (EPS) 1 美元的預期對 GE 來說可能都是太樂觀，甚至任何正值的 EPS 都可能想得太美好，在經過 GE 執行長 Culp 釋出自由現金流量的負面看法後，Tusa 估計今年 GE 的 EPS 接近 -50 美分。

Tusa 警告，GE 負自由現金流的消息讓 GE 困境「達到全新水平」，而且這困境恐怕延長至 2021 年。