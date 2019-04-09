波浪分析師：美股進入重要轉折點 這波下跌前仍有機會再創新高

隨著美股標普 500 指數仍在挑戰 2900 點，技術分析師認為，美股正來到一個新的轉折點，將決定未來幾個月最可能的走勢。

著名波浪技術分析師、ElliottWaveTrader.net 分析師 Avi Gilburt 表示，觀察未來走勢，2915 及 2845 是未來需要關注的兩個關鍵點位。

今年 2 月之前，Gilburt 預計，這輪第四波修正的 B 波反彈，有望衝上 3011-3040 區域，並創下高點。但由於 B 波反彈過快加上沒有回撤，Gilburt 在 2 月修正他的看法，認為標普 500 指數會在 2865-2885 點區間見頂，並展開 C 波回落，不過此一情況並未發生。

(圖表取自 Market Watch)

C 波下跌前美股有望創高

Gilburt 表示，2 月之後的走勢說明他的修正看法是錯的，他必須道歉。不過，如今的走勢仍符合早前的看法，即這次 B 波反彈可能仍試圖觸及先前第三波未能觸及的 3011-3040 點的水準，然後才出現 C 波的下跌。

但此一走勢的前提是，標普 500 指數必須突破 2915 點的水準，才能證明情況確實如此。Gilburt 說，要是這個走法，預計會由小型股引領接下來的漲勢。

另一個可能性是 B 波的反彈已經完成，若是如此，Gilburt 表示，那麼接下來標普會跌破 2845 點，確實發出信號，表明這場持續 3 個月的 B 波漲勢已經結束。而 C 波的下跌，預計會在未來幾個月中，見證標普下挫至最低 2200 點。

Gilburt 指出，他相信這次的股市反彈，有 75% 的機率是在走 B 波反彈，反彈中有機會見到指數創高。而整體的格局，仍然是在牛市中，未來就算 C 波的修正，讓市場重探 2018 年的股市低點，甚至於跌破低點。但整個走勢格局，在 2022-2023 年的牛市中，仍可能將標普帶上 3500-4000 點，即使大多數人現在覺得不可能。

高盛：要增加避險

同樣認為標普年底有望衝上 3000 點的高盛，則提醒投資人應該在這波美股漲勢中注意風險，不要因為沒有及時上車而患上「恐懼錯失行情」症狀，必須留意風險。

Alessio Rizzi 和 Christian Mueller-Glissmann 等高盛策略師指出，投資人今年以來以觀望為主，讓股市表現與資金流出現價量背離。而隨著美國就業人數等經濟數據改善，風險偏好正在上升，高盛提醒客戶要增加避險。

高盛認為，經濟數據在今年下半年有望持續改善，雖然目前對資產配置仍持積極看法，但需要增加避險的時刻已到。