韓進集團會長病逝 韓進KAL今大漲 此前妻女均因醜聞惹議

大韓航空前會長趙亮鎬 7 日於美國病逝，享壽 70 歲。趙亮鎬上個月才被趕出韓航董事會，他的妻子及兩名女兒均因離譜行逕惹議，他本人也涉逃稅、背信與盜用公款等多項指控。

大韓航空 (003490-KR) 股票及同集團拆分的控股公司韓進 KAL 控股 (Hanjin Kal Corp)(180640-KR) 8 日股價均上漲，大韓航空收盤漲近 2%，一度強漲 8%，韓進 KAL 收盤漲幅超過 20%，投資人寄望在趙亮鎬死後，管理階層能營造新的氣象。

(圖表取自 Google)

分析師指出，趙亮鎬死後可能引發股權競購的可能性，但他的家人將爭取捍衛原有的股權。

過去幾年，趙亮鎬家人多起醜聞均衍生風波。他的長女趙顯娥於 2014 年底，因不滿頭等艙空服員沒把堅果拆開包裝放在盤上，大發脾氣要空服員下跪道歉，並命令大韓航空公司飛機返回紐約機場大門登機門，去年他的二女兒趙顯旼與廣告代理公司開會期間，因不滿對方職員的回答，而向對方潑水及投擲水杯。

她的妻子李明姬則因涉嫌於身體上和口頭上虐待員工，而面臨刑事指控，指控內容聲稱，她因為員工忘記購買生薑而毆打員工，並水潑員工指責開車太慢。

趙亮鎬是韓進集團創始人趙重勳的長子，於 1974 年進入大韓航空，1992 年擔任大韓航空社長，2003 年開始擔任韓進集團會長。在家人醜聞之外，他本人則在去年遭到逃稅、背信與盜用公款等多項指控。

3 月 27 日，大韓航空股東會上，趙亮鎬喪失連任董事資格，使他成為南韓首位以此方式，被趕離董事會的大企業創辦人家族成員。

在他因多名家人醜聞惹議前，趙亮鎬以其商業頭腦聞名，是大韓航空得以國際化的重要助力。他這兩年肺病惡化，自去年 12 月起一直留在美國治療。

趙亮鎬死後，有分析師估計，家族需要支付的遺產稅可能達到約 1700 億韓元 (1.48 億美元)，約家人持有韓進股份的一半。他原本持有韓進 KAL 17.8% 股份，是最大股東，他的家族及基金會持有 29% 股份。

私募基金 KCGI 是第二大股東，並在最近增持股份至 13.5% 比例，表明要在管理層發揮作用，以解決治理不佳的問題。