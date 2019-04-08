歐股盤前─觀望企業財報表現 指數期貨走跌

本週起，企業將陸續公布首季財報，市場抱持觀望態度；今 (8) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週一下午 2 點 31 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.24%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.30%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.36%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.26%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.37 %，深證成指下跌 0.29%；南韓 Kospi 指數下跌 0.13 %，日經 225 指數下跌 0.21%；台股收漲 96.19 點，至 10800.57 點。

上週五美股收高，道瓊指數收漲 40.36 點 (0.15%)，至 26424.99 點；那斯達克指數收漲 46.91 點 (0.59%)，至 7938.69 點；標普 500 指數收漲 13.35 點 (0.46%)，至 2892.74 點，連續 7 個交易日收高。

第 9 輪美中貿易談判落幕；根據新華社報導，雙方討論了技術轉讓、智財權保護、非關稅措施、貿易平衡、服務業、農業，以及實施機制等多項議題，並取得新進展。

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛指出，美中雙方已接近達成貿易協議，本週兩國官員將透過電話會議，繼續進行談判。

川普日前再度對聯準會 (Fed) 施壓，稱 Fed 應該降息，「他們應放棄量化緊縮，重啟量化寬鬆。」

美國企業本週起將陸續公布首季財報，Refinitiv 預估，標普 500 指數企業獲利恐下滑逾 2%，但從第 2 季開始，可望反彈。

歐洲政壇消息方面，歷經 3 天會談，英國首相梅伊仍無法與在野黨 (工黨)，達成任何協議；梅伊坦言，將脫歐協議交付國會通過的行動，已經失敗，近期內，該協議獲得國會支持的機率不高。