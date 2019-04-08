美喆市場能見度提升 歐洲訂單恢復 預期營收逐季攀高

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (8) 日下午出席證交所舉行的法人說明會，財務長楊儒霖指出，研判歐州客戶的訂單可望於今年逐漸回流，目前訂單能見度約 45 天，也顯示訂單趨於健康，公司期望 2019 年的營收得以逐季成長。

同時，美喆今天也在法說會中展示新開發的「Hex」地板，美喆於今年 3 月底的中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 (2019 DOMOTEX)，首創獨特六邊形及各式幾何圖案新款系列，融入非對稱圖案及結構設計，透過多色、幾何圖形元素混搭增添活潑新穎風格，加上精準切割，產品拼貼密合度水準高於一般產品，品質及穩定性都表示出工藝的高難度，不僅可運用於地板裝飾材料，產品規格設計更能用於貼上牆面裝飾，大幅開拓石塑地板產品空間應用的延伸，深獲現場熱烈反應並獲得陸續洽談訂單機會。

美喆由於集團在產品新款材質、花紋設計等研發技術之提升，持續優化生產流程提升自動化效益，並保持高品質穩定性等優勢，已逐步創造外銷 ODM 業務轉型與旗下美喆、普隆兩大自有品牌發展利基，包括去年底推出 SPC(Stone Plastic Composite) 明星產品，已獲歐洲地區主要客戶代工訂單並陸續追加訂單，以及今年推出多款新系列產品也持續透過重要展會推廣、強化集團全球接單業務能力，隨著 SPC 產品新產能投入量產並逐步創造營收貢獻，以期創造新一波營運成長動能。

美喆去年產品銷歐產品因客戶端消化庫存影響，造成營收衰退 30%，在目前看好客戶端保持良好備貨力道提升，美喆隨著新款產品的推出，將有助於提升出貨表現。

美喆已公布去年獲利及股利，稅後純益為 3.1 億元，年減 37.25%，每股純益 4.7 元，董事會決議擬配發每股 3 元現金股利，將提交 6 月 5 日的股東會決議。

美喆去年營收 29.79 億元，毛利率 21.67%，年減 3.6 個百分點，稅後純益為 3.1 億元，年減 37.25%，每股純益為 4.7 元。美喆 2019 年 3 月營收以 3.07 億元改寫 15 個月來新高，月增 29.45%，年增 32.48%， 美喆 2019 年第 1 季營收為 8.45 億元，季增 2.33%，年增 14.68%，自有品牌產品銷售也持續走高。