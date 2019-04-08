【華冠投顧】盤後分析：空頭不死 多頭不止

劉彥良 分析師

國際股市持續向上再加上融券餘額居高不退，台股自然是持續向上，正所謂空頭不死多頭不止，融券強制回補的買盤將支撐大盤高檔不墜。

今天台股開高後便一路走高，終場剛好收在 10800 點，而且成交量放大至 1559 億元，直接打臉許多人對於上週量價背離以及擔心清明變盤的看法，尤其是節日或是節慶變盤一說，我始終是不敢苟同，因為就歷史統計數據來看並沒有顯著的參考價值。

盤面上的強勢族群，當屬今年供需看俏的 PCB，無論是 5G 或車用市場的成長，都大大增添市場需求。高技 (5439) 和金像電 (2368) 收在漲停板、欣興 (3037) 和臻鼎 - KY(4958)盤中也亮起紅燈，而同泰 (3221) 和先豐 (5349) 也有半根左右的漲幅。

傳產股方面，則是紡織成衣續強，包括利勤 (4426)、興采(4433)、廣越(4438) 和東隆興 (4401) 都大漲作收。

選股上，除了建議跟隨法人腳步外，還要留意 3 月營收的影響，如聯亞 (3081) 公告 3 月營收年減 51.65%，股價便大跌近 5%，所以指數越是來到高檔越要重視公司的基本面。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。