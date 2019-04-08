三大法人買超台股近百億 外資加持這兩檔股價站上波段高點

台股今 (8) 日甩開清明變盤陰影，成交量逾 1556 億元，上漲 96.19 點、加權指數站上 10800 點關卡，三大法人同步站在買方，合計買超 99.5 億元，其中華邦電與台積電在外資追捧下，推升股價站上波段新高。

華邦電今天股價大漲逾 5%，股價站上 7 個月來新高，收在 16.35 元；台積電今天也上漲 2.64%，收在 253 元，為近半年新高。

三大法人包括外資與自營商今天大幅買超台股，外資買超 58.10 億元、自營商買超 41.01 億元，投信小幅買超 0.39 億元。

觀察外資進出動態，主要鎖定電子類股，續砍旗下有壽險的金控，其中外資買超前五大個股分別為：華邦電 (33890 張)、元大滬深 300 正 2(22159 張)、台積電 (21347 張)、富邦上証正 2(17744 張)、群創 (15044 張)；賣超前五大個股為：富邦 VIX(76974 張)、新光金 (36648 張)、國泰金 (23451 張)、元大台灣 50 反 1(17164 張)、富邦金 (12198 張)。

自營商買超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(103109 張)、富邦上証正 2(21529 張)、國泰中國 A50 正 2(16186 張)、國泰中國 A50(8085 張)、晶電 (5540 張)；賣超前五大個股為：富邦 VIX(66165 張)、元大台灣 50 反 1(12087 張)、元大 S&P 原油正 2(3048 張)、國泰中國 A50 反 1(2538 張)、富邦上証反 1(2176 張)。

投信買超前五大個股為：南茂 (2703 張)、臻鼎 - KY(890 張)、訊芯 - KY(728 張)、創意 (708 張)、南電 (629 張)；賣超前五大個股：大成鋼 (2848 張)、國際中橡 (1200 張)、光磊 (1100 張)、亞泥 (984 張)、遠東新 (876 張)。

