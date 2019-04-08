【日盛投顧】5日線不破 短線仍偏多

◆盤勢分析



1. 台股清明連假休市期間美股上漲，週一台股開高走高震盪，最高點 10,807 點再創波段高，本波大盤從 9,319 點起漲已上漲近 1,500 點，如以 1,1270 修正至 9,319 點的反彈 0.618 及 0.8 計算，壓力分別為 10,525 及 10,880 點，目前 0.618 的 10,525 點已滿足，距離 0.8 的 10,880 點也不到百點，上檔空間恐有限，最低點 10,759 點守穩 5 日線（10,696 點）、10 日線（10,624 點）、月線（10,521 點）、年線（10,434 點）、季線（10,148 點）及半年線（9,995 點），終場指數上漲 96.19 點，漲幅 0.90%，收在 10,800.57 點，成交金額為 1,559.51 億元，大於 5 日均量（1,374 億元）及 20 日均量（1,188 億元）。三大法人合計買超 99.50 億元：外資買超 58.10 億元、投信買超 0.39 億元、自營商買超 41.01 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 5 日線至月線，壓力為 10,900 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（85）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.82%，收在 142.43 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 144 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（89）位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、晶圓代工、IC 設計、IC 封測、PCB、散熱等。

4. 台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

5G、光學、半導體、PCB、LED、工業 4.0 相對強勢

1.5G：5G 商轉在即，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

2. 半導體：晶圓製造可留意 2330 台積電、5347 世界等，IC 封測、檢測指標為 2449 京元電、6147 頎邦、3289 宜特等， IC 設計各擁題材，包括 4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、3035 智原、2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、6411 晶焱、2458 義隆電、3527 聚積、5274 信驊、3141 晶宏、3443 創意等。

3. 光學：3008 大立光 3 月營收優於預期，帶動同族群 3406 玉晶光、3630 新鉅科等轉強。

4.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，6552 易華電受惠驅動 IC 需求成長，5349 先豐切入車用及通訊，3044 健鼎、2367 燿華車用助攻，2368 金像電營運具轉機性，2313 華通有機會受惠無線充電，上游 3645 達邁的 PI 有摺疊機題材加持，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、4939 亞電也將受惠 5G 相關應用，上游二線股如 5340 建榮、3144 新揚科等週一相對強勢。

5.LED：車用、MiniLED 等應用長線可期，2448 晶電、3346 麗清、2393 億光、2499 東貝週一吸睛。

6. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。

7. 系統整合：軟體應用日廣，族群指標股包括 4953 緯軟、2480 敦陽、3029 零壹、3147 大綜、6214 精誠等。

8. 高殖利率：股利政策近期為市場關注焦點，可留意如 6277 宏正、2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑三寶、2204 中華、2707 晶華、2915 潤泰全等。

9. 生技：生技業擁政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、6497 亞獅康 - KY、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY、4728 雙美等。