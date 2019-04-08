〈理財〉退休至少備960萬 三明治族40歲階段為決勝關鍵點

終日奔波在職場與家庭間，上有高堂、下有子女的三明治族，總有一種中年人說不出的壓力。凱基銀行財富管理處副總經理劉熾原建議，現代人退休後普遍還有 20 年黃金歲月，退休金至少應預備 960 萬元才能擁有優質退休生活，故三明治族理財的第一步，應盤點自身財務資源及人生風險，尤其 40 世代應及早啟動中長期「被動收入」投資計畫，才能提前擁有財務自由，達成生活工作平衡。

劉熾原指出，30 世代處在人生的起飛期，收入相對不高，但未來薪資成長幅度可期，此階段最適合多方嘗試，ETF、基金搭配智慧鎖利等工具均適合投資，從經驗中逐步修正、奠定理財觀念與良好基礎，儲備人生的第一桶金。

同時，30 世代時的保險配置，也是性價比最高的時機，根據統計若發生殘疾直到身故大約需 7-10 年，若以每月需 5 萬元支付照護費用，光這些支出就需 420 至 600 萬元不等，30 世代不妨及早介入長照保險。

40 世代則是退休規劃的關鍵時期，未來是否能財務自由、安養天年，還是逐步邁向下流老人之路，關鍵取決於是否能「創造被動收入」。所謂的「被動收入」，是指在固定薪資之外，透過投資理財工具、業外投資等方式創造額外收入。

劉熾原強調，40 世代因收入較為穩定且已小有積蓄，在投資工具配比上可優先考慮具有上漲潛力的股票型基金、ETF、海外債券及外幣等商品，同時建議尋求專業的理財人員，多面向評估所面臨的投資、保險、稅賦及資產移轉等問題，建構出更符合自身需求的理財規劃，為高品質的退休生活提前準備。

此外，也應透過保險建構家庭風險防護網。以 45 歲上有高堂、下有一雙子女且房貸剩 800 萬元的男性為例，子女高等教育基金須準備 200 萬元，也須為父母預備 20 年每月 2 萬元的孝養金，整體來看，壽險保障規劃至少須 1500 萬元，才能基本保障家人的幸福。

另一方面，40 世代經常面臨長輩醫療或長照問題，故投資部位應保留適當資金靈活調度彈性，此時可考慮將部份資金配置在銀行的優惠定存方案，除了保本還可賺取利息，且一般定存專案年期最長不超過 2 年，在資金的調度上相對具彈性，隨時能應付大額醫療費用支出、長期看護需求等情況。

至於 50 世代已屆退休年齡，往往已有儲蓄基礎，然而在薪資成長幅度有限，且風險承受度大降等考量下，現金配置比重需越高，建議至少保留 3 成。

一般說來，若退休後每月希望能維持 4 萬元的基本開銷，退休金至少須預備 960 萬元，充裕一點的退休生活則須預備每月 8 萬元金額，20 年加總起來更要到 1920 萬。劉熾原提醒處在高壓力區的三明治族，可以尋找一位能信任的銀行理財規劃顧問，為自己量身訂作退休金及人生風險規劃。