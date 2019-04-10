星展看Q2投資：股優於債 金價上看1400美元

星展銀行 (台灣) 認為，第 2 季投資仍是股優於債，尤其看好陸股與美股表現，整體而言，在美國暫緩升息的情況下，新興市場仍優於成熟市場，可適度增加新興債市等風險性資產配置。

星展銀行 (台灣) 今 (10) 日舉行第 2 季投資展望說明會，星展銀行 (台灣) 消費金融處財富管理投資顧問副總裁陳昱嘉表示，第 2 季投資仍是股優於債，其中看好去年重挫的陸股，目前評價相對便宜，尤其看好 A 股表現。

至於歐美股市部分，陳昱嘉指出，美國相較於歐洲政治不確定性較低，因此相對看好美股表現，歐股則是在地緣政治風險與經濟成長動能疲弱等利空籠罩下，股市表現恐因此偏弱。

值得注意的是，星展也將黃金投資等級提高為「看好」，建議可在投資組合中加入黃金，平衡投資風險。陳昱嘉指出，當市場出現高度波動時，黃金就是重要的避險資產，回顧 2001 年科技泡沫、2008 年金榮海嘯，以及 2011 年的歐債危機，在市場劇烈波動下，黃金都發揮防禦作用。

陳昱嘉分析，上述三次重大金融危機中，全球股市重跌 36%、VIX 指數平均上漲 229%，而黃金平均漲幅約 10%，預期黃金價格第 2 季每盎司約在 1300 美元上下，如果市場出現大幅度波動氛圍時，預期金價可能進一步反彈，每盎司

價格可望上看 1400 美元。