鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-07 19:01

‌



凱基銀行今 (7) 日獲准辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，成為第 18 家取得財管 2.0 執照的銀行，未來將整合集團資源，打造一站式的財富管理服務，滿足高資產客戶全方位理財需求，並積極爭取進駐高雄亞灣資產管理專區，全力支持金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心的願景。

金管會准了！凱基銀獲准開辦財管2.0 下一步搶進高雄專區。(圖：凱基銀行提供)

金管會表示，凱基商業銀行已就辦理本項業務之人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統之投入提出具體規畫，並建立責任地圖，強化董事會及高階管理人員問責機制，以形塑良好企業文化，並持續落實公平待客與公司治理。

‌



凱基銀行總經理林素真表示，此次獲主管機關核准開辦財管 2.0 業務，除了可瞄準高端財富管理客群之外，藉由凱基金長期深耕的企業關係，凱基銀不僅在企業融資上有很好的基礎，此次更可進一步服務企業主的私人理財。

透過集團資源整合，滿足高資產客群在個人、企業，乃至於家庭、家族，包含增值、傳承、營運、接班、治理與永續等財富管理需求，結合關係企業「中華開發資本」在台灣獨特的創投角色，為高資產客戶推薦海內外前瞻、創新的投資機會。

凱基銀行目前在台擁有 51 家分行據點，其中 1 家坐落亞灣區，未來更有進駐亞洲資產中心高雄專區的計畫，連結香港分行開業，將可扮演企業主境外理財融資的重要角色。