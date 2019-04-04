〈房產〉購屋旺季起跑 住展風向球中止七藍燈3月升抵黃藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，3 月總分躍升至 32.3 分，較 2 月大增 5.4 分，中止連 7 藍燈，亮出黃藍燈。風向球六大觀察指標中，僅議價率一項維持平盤，預售屋供給、新成屋供給、建案廣告量、來人與成交組數等 5 項指標連袂上揚。

市場趕回溫推案而出現特殊現象，其中台北新文山區近期有新建案釋出投資型套房，最小坪數僅約 7 坪，主力坪數則約 8 坪、廣告戶總價 588 萬元起，坪數與總價均創下近期線上銷售新紀錄。

市調機構住展企研室經理何世昌分析，從 3 月表現來看，新建案市況雖有回溫，但稱不上熱絡，透露出 329 檔期還處在暖機階段。值得注意的是，3 月成交組數雖大幅彈升，是因為 3 月公開的建案，在公開前兩到三個月就已經潛銷預收，所以開賣初期銷售率可以直衝到 5 成、甚至更高，因此推升 3 月成交組數。但若未經潛銷就直接開賣的建案，3 月銷售狀況並不佳，遠遜於去年同期，顯示市況並不如想像中那麼樂觀，房市是否能夠強勁復甦？似乎仍有疑慮。

住展 3 月預售屋推案量持續放大，全月預售案量 300 餘億元，單一案量達 15 億以上的指標案有新北市三重「豐鼎」、板橋「上上禮」、「遇東騰」與「國泰田」、基隆中正「台北雪梨灣」、桃園中壢「聯上 3Q」、楊梅「皇普鉑苑」、桃園「昭揚君硯」、龜山「台北國際村」和「新潤翡麗 2」。

而新釋出的新成屋可售戶數則衝破 1000 戶，單一案量逾達 10 億元的指標案有台北中正區「Legend 63」、新北市新莊區「賓陽悅容莊」、五股「麗寶微風天地」、桃園中壢「國際商務城」等建案。

統計發現，隨著新推案湧現，3 月廣告批數增至約 1.42 萬批。議價率的部份，因新釋出建案價格大多居高不下，幾乎找不到讓利案，所以議價率依然正持續縮小中，惟級距分數維持不變。

由於購屋旺季使然，3 月的新建案看屋來人量與成交量都同步上揚，尤以台北市的北投、新北市三重、板橋江翠北側重劃區、桃園龜山 A7 重劃區、中壢的內壢地區等地，市況回升的幅度相對較明顯。

當買氣回升、市場信心復甦，投資、置產需求陸續浮現，10 坪以下的微型投資套房再度出現。文山區近期有新建案釋出投資型套房，最小坪數僅約 7 坪，主力坪數則約 8 坪、廣告戶總價 588 萬起，坪數與總價均創下目前台北市線上銷售中建案最低紀錄，市場反應相當熱絡。