〈房產〉北市豪宅交易升溫「琢白」及「瑞安樸石」都有新成交

台北市實價登錄揭露信義區新豪宅「琢白」又有新買家，12 樓交易總價約 3.1 億元，每坪 208.8 萬元，和先前 14 樓單價 210 萬單價相差不大，也讓琢白站穩單坪 200 萬元身價；而大安區豪宅「瑞安樸石」10 樓交易，總價為 1.4 億元，單價為 136.9 萬元，而該社區前次交易為 2016 年 9 樓交易單價 129.3 萬，新交易顯示行情有回溫趨勢。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，「瑞安樸石」2012 年完工，屋齡已有 7 年，屬於大安森林公園生活圈，周邊則有台北教大實小、龍安國小，以及大安國中與師大附中、台北教育大學、師範大學，書香氣息濃厚，因位於大安區靜巷中，總戶數僅 26 戶，因此吸引低調的高資產人士青睞，不少藝人也都是知名住戶。

目前「瑞安樸石」已揭露 10 筆交易紀錄，最高單價為 13 樓的每坪 155.3 萬元，其餘多在每坪 125-135 萬元之間。

近期台北大安區豪宅重振雄風，交易頻傳，2018 年重回億元宅交易冠軍區，且新豪宅 One Park Taiepi 信義聯勤奪下最高單價寶座，張旭嵐表示，大安區仍是許多高資產族眼中蛋黃中的蛋黃，周邊機能、交通、氛圍，甚至學區綜合性的條件都難以取代，因此還是有不少人指名。

不過信義區新豪宅推案基地都比較大，整體社區規劃完整，不少建商也都引進國際名家設計，以「琢白」為例，為普立茲克建築獎大師設計，以少見的全白建築外觀成為亮眼地標，打造出不同的豪宅氛圍和建築代表性；「陶朱隱園」也以獨有的旋轉造型，成為世界級豪宅之列，而這些超豪宅也持續吸引高資產族的資金陸續出籠。