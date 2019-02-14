北台灣建案市況差 住展風向球連6藍燈 靜待329檔期回溫

房市市調機構住展調查，代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，1 月總分降至 27.1 分，比去年 12 月大減 4.6 分，為連續第 6 個月亮出藍燈，分數更創下 2017 年 2 月以來新低。住展企研室經理何世昌表示，1 月分數急降主要是房市進入淡季，推案量銳減、市況走緩所致，預估 3 月才有機會脫離藍燈。

何世昌認認，2 月同樣是房市淡季，且今年 2 月春節市況較去年同期市況差，來人與成交衰退逾 3 成，預期 2 月不會立刻脫離藍燈，可能要等到 3 月的 329 檔期來臨，屆時推案量等應能同步擴張，房市回溫的希望會較為濃厚。

1 月由於淡季效應發威，建商推案意願低，1 月預售屋推案量不到 200 億元；其中，單一案量達 10 億以上的指標案有新北市板橋「鉅陞河藍灣 2」、三重「長隆天美」、新莊「三發易采」。至於 1 月新釋出的成屋建案更少，僅約 200 戶，成屋供給量創下近 2 年來新低。

住展分析，至於買方最關注的議價率仍持續收斂，1 月議價空間持續縮小，但幅度變化不大，與去年 12 月推持一致。北台灣新建案房市交易，在 2019 年 1 月交易市況，除了新竹、桃園相對穩定之外，其餘縣市表現均不佳，尤其以基隆、宜蘭等地最為嚴竣。

何世昌指出，以過去經驗來看，基隆與宜蘭房市都有淡、旺季之分，基隆旺季是夏季，而宜蘭旺季則是冬季。但若觀察近一年市況，基隆與宜蘭同步出現「全年都是淡季」的特殊狀況，是北台灣新建案市場表現較弱的縣市。