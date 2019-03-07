〈房產〉住展風向球2月又閃藍燈 3月有機會回升到黃藍燈

市調機構住展調查，代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2 月總分降至 26.9 分，比今年 1 月略減 0.2 分，已連續第 7 個月亮藍燈。住展企研室經理何世昌研判，2 月原本就是房市淡季，工作天數也少，使風向球分數微幅下滑，市況上揚趨勢不變，3 月房市就可回升到黃藍燈水準。

何世昌指出，北台灣 2 月新建案市況雖平淡，但市場仍有特別的狀況。如新莊頭前重劃區旁，出現純廠辦案「金矽谷 NO.23」，是新莊自 2011 年以來首見純廠辦，顯示開發商不再專情住宅市場，且新北市的商、廠辦開發熱潮有逐漸加溫的趨勢，接下來三重新燕廠開發案若開賣，廠辦熱度將再加溫。

住展指出，2 月年假結束後，推案量逐漸放大，全月預售案量超過 200 億元，其中單一案量達 10 億元以上的指標案，有台北市南港「皇鼎一品」、中山「大喆」，新北三重「I HOUSE」、新莊「金矽谷 NO.23」，桃園中壢「良茂詠恆—詠美館」、龜山「耀台北」，新竹縣則有竹北的「興時代」。

同時，2 月此台灣新釋出的成屋建案，同步增加至約 400 戶，單一案量達 10 億以上指標案有新北三重「馥都匯」、桃市桃園「展昇奧斯卡」。

住展統計，雖然 2 月建商推案量增，但建案廣告量卻持續萎縮，2 月廣告批數落至約 1 萬批，較 1 月銳減逾 1 成。北台灣釋出報廣的建案持續減少，但將廣告投放到高雄的建案卻不減反增，主因仍與資金南漂，以及北部投資客、購屋團，南下高雄買房的熱度不退有關。

至於議價率的部份則維持平盤，未因市況變化而有所起伏。來人與成交組數則連袂下挫，主要是今年春節檔期表現較差、和工作天數較少所致，但月減幅不到 5％，優於預期，且年後整體市場已出現反彈，若維持這個趨勢的話，預期 3 月的來人與成交組數可望上升。

何世昌認為，從目前新建案市況來看，買氣雖處在相對低檔，但仍有基本水準並未潰散，2 月可能是今年上半年最後一顆藍燈。等到傳統旺季 329 檔期起跑後，市況可望加溫，風向球升至黃藍燈的機率頗高。