〈觀察〉債券ETF掀配息潮 且免證交稅+補充保費 強吸存股族

台積電 (2330-TW) 分季派發股利，開啟台股彈性配息之路，其實不只個股，國內債券 ETF 也掀配息熱潮，加上債券 ETF 免課證交稅，也不會被收二代健保補充保費，不但吸引壽險狂投資，連存股族都爭先搶進，因此債券 ETF 成為今年以來規模膨脹最快的 ETF。

據櫃買中心統計，截至 4/3，已掛牌 56 檔債券 ETF，債券 ETF 愈來愈夯，主要是因為穩定的配息吸引力驚人，採每季配息的債券 ETF 計有 50 檔、半年配息者計有 4 檔、不配息者計有 2 檔，合計共有 54 檔配息的債券 ETF。

近年來，金融市場震盪愈來愈頻繁，配息型產品備受青睞，特別是債券 ETF，對一般投資人而言，由於很難買到實體債券，但是透過債券 ETF，簡單來說就像是「以股票交易方式，獲取債券報酬的基金」，讓投資人可用少量的金額，參與需要大額資金才能投資的債券市場，其中甚至包括美國政府發行或大型企業發行的債券，都是過去極難投資的標的，但是債券 ETF 都有相關標的，並且還可獲得穩定的報酬。

債券型 ETF 分為投資級債、新興債和高收債等多元類型，投資級債約有 4%-6% 收益率，而全球高收債的單次配息率甚至衝到 8%。

不僅如此，另一個誘人的特色就是「低交易成本」，投資債券 ETF 無須繳納證券交易稅，只需支付經紀手續費，且管理費低，一般債券型基金的管理費約 1% 到 1.8%，而債券 ETF 只有 0.2% 到 0.4%，也不會被收取二代健保補充保費，且適用最低稅負制，無論交易成本或稅制成本，都比一般的共同基金低。

與定存股或是投資特定市場的 ETF 相比，債券價格波動明顯更低，波動低、具穩定息收，對不甘心僅領取定存利率，又無法承受股票市場波動的存股族來說深具吸引力，因此至今年 2 月底，受益人數達百人的債券 ETF 占全體債券 ETF 比例已達 49%。不僅如此，債券 ETF 第 1 季規模大增逾 5 成，成長速度居各類 ETF 之冠。