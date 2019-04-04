〈研之有物〉臺南為何圓環多？翻開《臺南歷史地圖散步》找原因

城市規劃的歷史

手機遊戲《極速領域》中，賽車玩家可以飄移過彎；但現實世界中，汽機車在臺南圓環經常險象環生。臺南為何一堆圓環？其實，這是日治時期仿效巴黎凱旋門而設計，透過放射狀的道路，讓當時的交通更便捷，並象徵統治權力的中心。

移動迷宮：臺南舊城區

日治初期繪製的臺南舊城區地圖，你有信心走出這座移動迷宮嗎？ 圖片來源│「臺南市區計晝委員會日誌、臺南市區計畫委員會規程、臺南市區計畫委員會議事錄、臺南市區計畫委員會文書收受發送簿、臺南市區計畫委員會審議事項ニ付取調報告」（1899 年 09 月 01 日），〈明治三十五年十五年保存追加第四卷附一冊〉，《臺灣總督府檔案》，國史館臺灣文獻館，典藏號：00004709001。

《臺南歷史地圖散步》主編李佳卉說明，根據 1895 年日軍來臺的紀錄，當時臺灣的家屋陰暗潮濕，沒有上下水道，道路滿是泥濘、禽畜的糞便，鼠疫和瘧疾也猖獗。因此，後藤新平來到臺灣這個殖民地，以公共衛生作為施政方針，陸續推動臺北、臺南、臺中等地的市區改正計畫。

臺南相較於臺北、臺中，歷史發展更加悠久，從荷治時期成為政治與商業中心，舊城區的人口相當稠密，街道分布如同一座移動迷宮。日治初期，這座大迷宮對於統治、交通、救災構成了阻礙，因為初來乍到的官兵和旅人，經常會在巷弄間迷路。因此，必須重新設計市區的道路。

市區改正：取經巴黎凱旋門

1900 年臺南市區計畫委員會的技師長野純藏（時任臺南醫院長），以公共衛生為目的遠赴歐洲進修、參訪巴黎萬國博覽會。在那時看到巴黎凱旋門的規劃，也就是圓環加上放射狀道路，發現這種城市設計更利於聯絡各地。

因此，長野純藏回到臺南後與委員會討論，將移動迷宮重整成棋盤式的整齊道路，並加上圓環與放射狀道路，形成對角線的捷徑。路不熟的人車，就能更快找到目的地。.

棋盤式的街道，加上圓環和放射狀道路，形成對角線的捷徑。 圖片來源│「臺南市區計晝委員會日誌、臺南市區計畫委員會規程、臺南市區計畫委員會議事錄、臺南市區計畫委員會文書收受發送簿、臺南市區計畫委員會審議事項ニ付取調報告」（1899 年 09 月 01 日），〈明治三十五年十五年保存追加第四卷附一冊〉，《臺灣總督府檔案》，國史館臺灣文獻館，典藏號：00004709001。

紅線是市區改正後的道路，臺南舊城區與城外變得四通八達。 圖片來源│「台南市街ニ家屋建築規則施行認可」（1911 年 11 月 01 日），〈明治四十四年十五年保存第四卷〉，《臺灣總督府檔案》，國史館臺灣文獻館，典藏號：00005343015。

圓環：交通與統治的中心

《臺南歷史地圖散步》作者之一曾令毅說明，市區改正後的道路，有助於巡邏、救災。例如，緊鄰湯德章紀念公園圓環的臺南合同廳舍，建於日治時期，內有臺南最早的消防隊（消防組詰所），並建有一座高聳的「望火樓」，做為消防瞭望臺。

消防隊員在高塔上發現某處失火冒煙，就能在棋盤式地圖上點出位置，立刻派出消防車救火。但若是市區改正前的彎曲巷弄，火燒眉毛的消防隊員還得花費許多時間找路。

如果你曾經到臺南市區旅行，一定會經過湯德章紀念公園圓環。這個圓環，除了串聯七條放射狀幹道，周圍也分布日治時期的重要機構，包含臺南合同廳舍、臺南州廳、臺南警察署，甚至 1907 年還曾豎立兒玉源太郎的石像。換句話說：

圓環，不只是交通的集合點，也是展現統治權力的中心。

此外，一個又一個的圓環，像城門般區隔了臺灣人和日本人的生活空間。例如下圖所示，圓環內的舊城區以日本人居住為主，而圓環之外的新開發棋盤式區域，則多居住臺灣人。

《臺南歷史地圖散步》編輯賴國峰提到，日治時期劃設的新遊廓（性產業區域），也分布在圓環之外、臺灣人居住的區域；但遊廓的主要客群，則是舊城區另一端日本軍營裡的官兵。

透過圓環和棋盤式道路，區隔日本人、臺灣人的生活場域。（編註：色塊標示為約略範圍） 圖片來源│「台南市街ニ家屋建築規則施行認可」（1911 年 11 月 01 日），〈明治四十四年十五年保存第四卷〉，《臺灣總督府檔案》，國史館臺灣文獻館，典藏號：00005343015。 圖說重製│林婷嫻、林洵安

為了蒐集《臺南歷史地圖散步》的資料與照片，編輯團隊多次走訪臺南。雖然圓環讓日治時期的交通變得便捷，但模樣相似的圓環，卻一度迷惑了編輯團隊。

主編李佳卉笑說，「我們拍完阿龍香腸熟肉、再去赤崁樓取景後，因為分不清車子是停在西門圓環、還是小西門圓環，結果在臺南街頭步行許久，尋找被遺忘的車子。」

這段趣事，或許呼應了《臺南歷史地圖散步》的編採初衷：臺南不是只有美食，城市空間本身的配置規劃，就有許多值得探訪的歷史。

原文連結：臺南為何圓環多？翻開《臺南歷史地圖散步》找原因

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