〈群益期貨〉當股與債同漲時 你坐上的是多頭直達車

從市場關係看交易機會 (二) 債券與股市談股債雙牛與股債雙熊

去年 0206 事件、去年十月的股災前夕都出現股債同跌的現象，代表資金面開始出現動搖，隨後的利空很容易就撬動市場原已脆弱的信心，在股災之前出現股債同跌算是提前的預警。

今年以來或從３月初以來，美國股市與債券呈現股債雙牛現象，一直到 3/28 美聯儲第二及第三把手回應降息及殖利率倒掛問題，他們表示美國近期不可能經濟衰退，使得美股原本擔憂利率倒掛而下跌的盤勢轉強，而債券市場則轉弱，結構上轉為股強債弱格局，仍屬於多頭循環的走勢，主要是因美國、中國公佈 3 月 PMI 數據大幅跳升、中美在第八及第九輪貿易談判上關於強制技轉有所進展、美國 ISM 數據超預期、3 月重卡銷售創歷史新高等，殖利率利差扭轉了倒掛的危機，不過利差倒掛其實並不可怕，它是在升息環境下的一種現象，真正可怕的是倒掛後的回升，代表市場正式進入降息的經濟景氣衰退的循環，那才是最可怕的。

前兩週儘管前聯準會主席葉倫及其他四位聯準會官員發表偏鴿的資訊，再加上川普提名摩爾為聯準會理事，發表應立即降息 50 個基點即二碼的訊息，但之後其他官員表示 2019 及 2020 年各升息一次的看法及 2019 年不升，2020 升息一次看法，似乎被市場所接納，還沒那麼快由升息轉為降息循環，也代表利率倒掛的現象也還沒有要走向降息的反轉，市場即是在此種氛圍下轉強的，接下來要留意的是今年以來的股債雙牛在轉為股漲債跌後，什麼時候又會出現股債雙熊，那才是市場敲警鐘的時候。

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