全球經濟成長果真觸底翻揚？德國10年期公債的表現或可做參考

全球經濟果真已經觸底反彈了嗎？或許德國 10 年期公債值利率可以提供一些線索。

麥格理 (Macquarie) 分析師表示，全球經濟成長趨於平穩，可望為做空德國政府債券市場，創造一個具有吸引力的機會。

在投資人對全球經濟充滿疑慮之下，資金轉進債市，德國 10 年期公債的殖利率在 3 月 22 日跌破零，來到負利率，甚至一度跌至日本 10 年期債券之下，為 2016 年來首次。但隨著許多新公布的數據回暖，刺激全球股市上漲，債券的吸引力下滑，價格下跌、殖利率重新攀高。

麥格理在週二發布的報告中指出，隨著數據由「奇慘無比」變得「好壞參半」，市場似乎開始押注債券殖利率走高。麥格理預計，10 年期德國公債殖利率有望回升至 0.25%。

債券殖利率觸底反彈 (圖表取自 Market Watch)

幾項重要的經濟數據，中國公布的官方製造業 PMI，由上個月的 49.2 升至 50.5，重新回到擴張區域；財新製造業 PMI 同樣由 49.9 升至 50.8，反映了經濟活動的回升。美國 3 月的 ISM 製造業指數，也攀升至 55.3。

不過，整體的數據回升似乎還未傳導到歐洲，歐洲的經濟衰退尚無減弱的跡象。

儘管如此，麥格理仍然對今年晚些時候的全球經濟增長保持積極態度。主因包括了中國的財政刺激、全球央行轉為寬鬆，以及貿易前景的好轉等等。

麥格理表示，不管中國 PMI 是否顯示未來一系列數據的回暖，預期未來幾個月全球增長回彈的想法，的確有其道理。