【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到隔夜美股大漲激勵，今日台股在電子三雄帶領下跳空開高，不過隨著亞股面臨獲利了結賣壓，台積電及鴻海股價也震盪走低，僅大立光表現強勢，股價逐步走高收漲逾 3%，所幸金融及傳產類股今日表現回神，支撐指數守住漲幅，收盤加權指數上漲 0.45%，外資於期現貨合計買超 111 億。

《國際金融市場焦點分析》

美、中及英國製造業數據回溫，顯示在美中貿易衝突緩和下，主要經濟體均顯現復甦跡象，美國 10 年期公債殖利率躍升回到 2.5 之上，且拉開與 3 個月公債的距離，風險偏好情緒顯著揚升，亞股今日隨隔夜美股上漲而高開，不過隨後皆面臨獲利了結賣壓，上証指數在逼近 3200 點之前買盤顯得謹慎，白酒、券商以及工業大麻均出現回調，在區塊鍊、軍工及有色金屬表現強勢下，上証震盪收小漲。

《國際商品市場焦點分析》

中美貿易談判轉為樂觀，雙方上週就貿易談判條件取得很好的進展，加上昨日美國公佈 ISM 製造業指數反彈至 55 以上，超越市場預期，推動市場信心回籠，帶動輕原油期貨及布倫特原油期貨同步走高；受到美國製造業數據止跌反彈影響，帶動昨日美元指數走高至 97 之上，導致貴金屬相關期貨之黃金及白銀期貨、基礎金屬相關之銅期貨同步下跌。

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