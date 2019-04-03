台股盤前—道瓊終止連3漲+進入連假 指數盤整修正機率高

美股周二漲跌互見，道瓊終止連 3 漲，加上即將迎來連續 4 天的清明連假，分析師預估，台股今 (3) 日應呈現整理盤整格局。

美國產資本財新訂單 2 月下滑，出貨量持平，市場再度擔憂經濟成長的問題，道瓊下跌 79.29 點，終止連 3 漲、那指上漲 19.78 點、標普微漲 0.05 點、費半也小漲 1.39 點。

市場焦點方面，沉寂多時的彼特幣，今日凌晨突然出現大單買進，帶動價格一度大漲約 20%，重返 5000 美元關卡，也帶動以太幣 (Ether) 等其他加密貨幣飆漲，挖礦族族群能重啟漲勢，今天值得關注。

鴻海印度布局逐漸成形，彭博引述消息人士指出，集團將在未來幾周內，於印度開始試產最新的 iPhone，鴻海這次是在位於清奈郊區的工廠，啟動之前進行試產 iPhone X 系列機種的所有生產線。

全球第 4 大鐵礦公司、澳洲 Fortsecue 金屬集團 (FMG) 宣布，旗下 FMG 磁鐵礦公司將和國內台塑集團旗下部門，斥資 26 億美元 (約新台幣 806 億元)，對位於澳洲西部的磁鐵礦砂產區進行第二階段開發，台塑集團鋼鐵事業朝上游礦源整合再下一城。

而光學鏡頭廠玉晶光今年擬斥資 18.82 億元添購機器設備，較去年大增 73%，也是 6 年來最大投資，市場認為可能為爭取蘋果今、明年新品預作暖身。

大同集團財務危機連環爆，金管會公布大同集團在銀行曝險金額，整個集團授信餘額共 570 億元，其中華映、綠能因財務有問題，整個集團銀行提列呆帳準備至少 55 億元以上。

主打蘋果西打的老牌飲料廠大飲，今 (3) 日被證交所要求停牌，並再度召開重訊，說明財報難產原因，大飲表示，為會計師針對關於不動產之評價是否合理，已委請專業公正第三方再行出具評估意見，強調公司營運並無問題。

分析師指出，美股漲勢稍歇，亞股開盤普遍震盪整理，加上進入清明節連假，台股應也會呈現修正震盪，不過接下來 3 月營收、第 1 季財報公布，加上還有股東會前融券回補，有助整體上半年應能維持多頭走勢。