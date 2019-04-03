去年全球半導體材料銷售額創新高 台灣連9年全球最大

國際半導體產業協會 SEMI 公布最新全球半導體材料市場報告 (SEMI Materials Market Data Subscription)，數據顯示，2018 年全球半導體材料市場成長 10.6%，推升半導體材料營收至 519 億美元新高，超越 2011 年創下的 471 億美元前波高點，其中，台灣已連續 9 年成為全最大材料消費地區，總金額達 114 億美元，韓國則緊追在後成為第 2 名。

SEMI 統計，去年半導體材料營收刷新紀錄，根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 調查顯示，2017 年全球晶片市場營收 4122 億美元的歷史新紀錄，也被 2018 年 4688 億美元新高超越。

SEMI 指出，2018 年晶圓製造材料與封裝材料營收，分別達到 322 億美元和 197 億美元，較前年增加 15.9% 和 3.0%。

其中，台灣因擁有大規模晶圓代工和封裝基地，已連 9 年為全球最大半導體材料消費地區，總金額達 114 億美元。韓國排名上升至第 2 位，中國大陸則落至第三。

其中，南韓、歐洲、台灣與中國大陸的材料市場，營收成長力道最強勁，北美、其他地區 (Rest of World; ROW，包含新加坡、馬來西亞、菲律賓、東南亞其他地區和較小的全球市場) 與日本，則是個位數成長。