投保法緊盯董監事內線交易 提告擬擴及興櫃、卸任也難逃

為維護投資人權益及促進公司治理，金管會今 (2) 日預告「證券投資人及期貨交易人保護法」(投保法)修正案，將投保中心提告對象，從上市櫃董監，擴大到興櫃外，提告原因則擴大到內線交易、操縱股價；另外除了可對現任董監事提告，已卸任董監若涉案也逃不掉。

本次修法首先，將興櫃公司董事或監察人，納入投保中心可以提起代表訴訟、解任訴訟之範圍。

其次，參照金融機構遭解職在一定期限不能回鍋的規定，這次修法也新增「被訴之董事、監察人經裁判解任確定後，自裁判確定日起，3 年內不得擔任上市、上櫃或興櫃公司之董事或監察人」。

投保中心提起代表訴訟、解任訴訟的事由，除董監事執行業務有重大損害公司的行為，此次修法亦包括內線交易及操縱股價等影響市場交易秩序的行為。

此外，除了可對現任董監事提告外，也擴大到已卸任董監事。

金管會將預告「證券投資人及期貨交易人保護法」修正案，預告 60 天，期間將舉行公聽會，聽取各界意見，其中，針對立委曾銘宗所提訴訟對象是否擴及公司總經理及職權相當之人，也將在公聽會時討論。

金管會預計上半年完成草案，送行政院審議，在立法院 9 月下會期開議時送立法院審查，屆時法案溯及既往，即修法完成時仍未終結的訴訟案都適用新法。