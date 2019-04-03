【馮冠華專欄】騰訊帶動港股七連升？

4 月 3 日推介 - 金蝶（268）

1）上日港股市況總結：港股週二反覆造好，指數以全日高位 29737 點開出（上升 176 點），盤中曾一度倒跌 28 點，最終報收 29625 點，上升 63 點並錄六連升。全日成交金額按日下跌約 16% 至 1080 億。滬深港通總成交額則按日下跌約 24% 至 127 億，流向仍是淨流入，但金額減少約 35% 至約 13.6 億。北向也轉為淨流出，但金額只約人民幣 1.6 億。藍籌 24 升 24 跌 2 持平。



板塊方面，澳門愽彩、大麻相關、半導體、軟件、中資電訊及手機設備股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 11.3%，為 2 個多月的新低。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 24:76，重貨區方面，熊證仍在 29800-29849，牛證則大幅上移至 29050-29099。

簡評：筆者昨天估計港股屠熊後整固，大致上符合，推介的銀河娛樂（27）也幸運地成為藍籌升幅之冠。細看昨天其他的指標，上證反覆靠穩而兩市成交又見萬億，港股六連升下做空比率低企，南北向資金流稍見疲態，整體成交量雖減少，但仍維持在千億之上，藍籌升跌量則呈均等；表面看，短期上升動力似有所減弱，但大幅調整的風險也不高。



由於現貨價仍較貼近熊證重貨區，筆者覺得再上升繼續屠熊的誘因仍較大。主宰港股去向的，短期仍是 A 股。收市後看到騰訊（700）在首份進口網絡遊戲審批榜上有名（見點 3），期指夜市也持續高水，雖然消息不算特別意外，但也可視作恆指今天上行的借口。另外，讀者也需密切關注中美新一輪談判的突發消息。簡說，筆者看多中港股市的建議則維持不變。

週二看到資金疑似回流到 5G 及科技板塊，相反，近日強勢的內房、本地地產、食品及中資券商等則稍有調整。近兩天走勢較落後的科技相關股如中興（763）及聨想（992）有短多機會，在大巿急升後輪換買賣不足為奇也。中芯（981）、長飛（6869）、績後走弱的中通服（552）和走勢改善的金蝶（268）也有可博之道。中金（3908）被 TPG 大量減持，但由於不涉及新股，基本面並無改變，股價下跌是買進機會。收市後公佈 3 月銷售數據的恆大（3333）和萬科（2202）均算不俗。

2）美股上日市況總結：美國三大指數週二個別發展。道指主要受 Walgreens Boots Alliance 下調業績預期影響而下跌 79 點。標指收市約持平而納指則上升 0.25%。十年期債息回落至 2.472%。美滙指數最新在 97.31，紐約期油最新報 62.58 美元。港股 ADR 上升 60 點，相當於恆指 29684 點水平。恆指期貨夜市則佈 29724 點，下跌 15 點並高水 99 點。

3）個股訊息：中國恒大（3333）公布，3 月合約銷售金額約按年上升 11.2%。期內，合約銷售面積按年升 8.72%。今年首 3 個月累計合約銷售金額按年下跌 26.11%；合約銷售面積按年減少 30.28%。另外，萬科企業 （2202）公布，3 月合同銷售金額按年上升 13.2%；實現合同銷售面積減少 0.91%。今年首 3 個月合同銷售金額下跌 3.12%；實現合同銷售面積減少 11.77%。（信報）

交通銀行（3328）公布，近日獲社保基金通知，擬減持該行 A 股。社保基金根據資產配置計劃和業務發展需要，計劃於未來 3 個月，減持交行不超過 7.43 億股 A 股，即不超過該行已發行普通股股份總數的 1%；6 個月內累計減持不超過 14.85 億股 A 股，即不超過已發行普通股股份總數的 2%。（信報）

廣電總局昨天公佈今年首份進口網絡遊戲審批名單，共有 30 款遊戲入選。其中騰訊（700）獨家代理的的遊戲《權力的遊戲．凜冬將至》上榜；騰訊的另一款遊戲《冠軍盛典》亦有上榜；而網易的《迷室 3》亦獲審批。（蘋果日報）

微盟集團（2013）公布，獲股東騰訊控股通知，藉其子公司購入 9682 萬股該公司已發行的股份。緊接增持事項後，騰訊持有該公司 1.55 億股，佔已發行股本總額約 7.73%。（信報）

4）新股訊息：內地手機遊戲開發商禪遊科技（2660）今天起招股，招股價介乎 1.12 至 1.32 元，一手 2000 股，預計本月 16 日掛牌。（蘋果日報）

正通汽車（1728）分拆的汽車金融業務東正金融 （2718）今天掛牌，昨暗盤價微跌 0.33%，報 3.05 元。（信報）

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/