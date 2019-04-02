【馮冠華專欄】恆指今天或先屠熊，後整固

4 月 2 日推介 - 銀河娛樂（27）

1）上日港股市況總結：在官方及財新 3 月 PMI 均大幅優於預期下，中港股市延續上週五的強勢，恆指最終報收 29562 點，上升 511 點並錄五連升，也創九個月新高。全日成交金額按日上升約 5% 至 1286 億。滬深港通總成交額上升約 7% 至 167 億，流向仍是淨流入，但金額減少約 33% 至約 21 億。北向也是淨流入，金額也大幅減少約 72% 至人民幣 31 億。藍籌 48 升 1 跌 1 持平。下跌的是績後轉弱的中移動（941）。



板塊方面，中資劵商、內房、本地地產、豬肉、汽車經銷商、水泥、家電、內險及內航等現強勢，內銀股也有追落後之勢。澳門愽彩股也因 3 月愽彩毛收高於預期而造好。做空方面，佔大市成交上升至 13%。牛熊證街貨最新比例為 60:40，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 15:85；重貨區方面，熊證上移至 29800-29849，牛證則仍在 28400-28499。

簡評：兩個不同的中國 3 月 PMI 均大幅超於預期，雖然不可武斷地說經濟已見底回升，但在中央多月來的組合拳下，這兩個數據確實是可挽回不少投資者的信心，起碼不再單是依靠憧憬了。



樂觀地看，戲肉的減稅降費等或可帶動經濟再走前，固升浪可能還是在序幕階段。執筆時看到美國 3 月 ISM 製造業指數也好於預期，環球經濟衰退疑慮進一步緩和，長債息回升，倒掛變回直立；回想上週筆者多次建議回調買進，看來應沒有令讀者失望。

即使在最牛的市況，股市也不會每一天都上升。昨天也觀察到一些調整的訊號；例如北向資金淨流入在首半小時已達 60 億元人民幣，但收市時金額卻減半，南下資金也按日下跌 3 成多。



此外，做空比率的上升也比較多，強勢板塊如內房和本地地產亦已連升多日。結合牛熊證最新的街貨分佈，恆指或先屠熊後整固，熊證重貨區 29800 值得盯牢。

3 月的澳門愽彩毛收雖然同比下降，但仍高於市場預期，刺激板塊大追落後。若經濟真的到了拐點，賭業復蘇也絕不為過。收市後國務院批准的《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》也值得注意。銀河娛樂（27）擁有橫琴渡假村項目，雖然股價昨天大漲近 6%，但在現時的市場氣氛，這類高貝塔公司有權持續造好的。

2）昨天早上財新公佈，3 月份的財新製造業採購經理人指數（PMI）為 50.8，前值則為 49.9，較市場預期的 50 為高，並且是四個月來首回擴張區間至去年 7 月的水平。（蘋果日報）

3）澳門博彩監察協調局昨午公佈，3 月博彩業營收為 258 億澳元，同比下滑 0.4%，跌幅低於市場預期的 3%。另外，國務院批准《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》。文件要求，加快構建以休閒旅遊業為核心的現代產業體系，促進澳門經濟適度多元發展等，探索國際休閒旅遊島開發新模式，逐步將橫琴建設成為面向未來、國際品質、生態優先、協同發展、智慧支撐的國際休閒旅遊島。（明報）

4）美股上日市況總結：美國三大指數週一造好。道指上升 330 點或 1.27%，標指及納指則分別上升 1.16% 及 1.29%。十年期債息大升至 2.503%，三個月債息則回落至 2.392%。美滙指數上升在 97.34，紐約期油最新報 61.8 美元。港股 ADR 上升 154 點，相當於恆指 29716 點水平。恆指期貨夜市則佈 29659 點，上升 73 點並高水 97 點。

5）個股訊息：富力地產（2777）公布，累計首 3 個月，總權益合約銷售金額按年升 2.86%；銷售面積按年上升 10.95%。單計 3 月，權益合約銷售總金額按年增 0.85%；銷售面積按年升 3.68%。另外，中國奧園（3883）公布，3 月合同銷售金額按年增長約 36%。今年首 3 個月，合同銷售額按年增長約 38%。（信報）

外電報道，大型私募基金 TPG 擬配售中金（3908）持股，套現至少 15 億元。報道指出，TPG 有意減持手頭上約一半的中金持股，作價折讓不多於 5%。（信報）

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