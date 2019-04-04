【馮冠華專欄】中央降費政策出台，港股有望八連升

今天推介 - 香港交易所 （388）

1) 上日港股市況總結 ：受騰訊及上證帶動，港股週三高開高走，指數曾一度迫近 30000 點，最終收市報 29986 點，上升 362 點並錄七連升。全日成交金額按日上升約 13% 至 1226 億。滬深港通總成交額也按日上升約 14% 至 144 億，流向仍是淨流入，但金額再減少約 7% 至約 12.6 億。北向又轉回淨流入，金額約人民幣 29 億。藍籌 43 升 6 跌 1 持平。板塊方面，升勢頗全面，但以航運、啤酒、汽車、教育、澳門愽彩、中資券商及期貨公司、新經濟及內航股表現較好。做空方面，佔大市成交再下降至 10.7%，為 2019 年的新低。牛熊證街貨最新比例為 58:42，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 16:84，重貨區方面，熊證上移至 30200-30249，牛證不變在 29050-29099。

簡評 ：上證昨天又是在下午 2 時後才發力，源頭據聞是有外媒報導，內地擬放寬外資參與期貨限制，市場憧憬 A 股加碼入摩前有炒作。港股在這消息前已現強勢，主要是由騰訊（700）及重磅股帶動。上證造好之下港股尾市升勢更強勁。另外，港股某些板塊，如航運及啤酒，則因 A 股同類公司大漲而造好。雖然恆指昨天 30000 點叩門不破，但氣氛 / 走勢 均極為討好。大升之下成交尚算配合，做空比率更見今年新低，顯示空軍也不感輕舉妄動。在連升多天及長假期前，正常推斷應有回吐壓力，但昨晚看到國務院常務會議落實多項降費決定（見點 2），恆指期貨夜市更曾見 30100 點以上。由於在 30000 點至 30449 點仍有大量熊證街貨囤積，陰謀論看仍是有上升動力，八連升也不是奢望了。

騰訊、友邦（1299）和平保（2318）相信仍會是升市的領頭羊。恆指中的高貝塔公司在市況大好下也有望繼續受捧，如銀河娛樂（27）、中生製藥（1177）、石藥（1093）、吉利（175）、舜宇（2382）和瑞聲（2018）。現價筆者覺得吉利及舜宇較值短多。港交所（388）是另一不錯的選擇。滙豐（5）近日也有轉強之勢，但在虛擬銀行大軍即將壓境下，筆者還是建議逢高減持。航空股在民航發展基金徵收標準減半下，應是今天的大贏家，但相信會集體裂口大漲，數字上計算，一至兩成的升幅也不為過，讀者如欲進場，要見機行事了。

2） 為落實《政府工作報告》部署，國務院總理李克強 4 月 3 日主持召開國務院常務會議決定，從 7 月 1 日起，減免不動產登記費，擴大減繳專利申請費、年費等的範圍，降低因私普通護照等出入境證照、部分商標註冊及電力、車聯網等佔用無線電頻率收費標準，並要求必須有明顯降費，比如車庫、車位等不動產所有權登記收費標準由每件 550 元降為 80 元，商標續展註冊費收費標準由 1000 元降為 500 元；將國家重大水利工程建設基金和民航發展基金徵收標準降低一半；至 2024 年底對中央所屬企事業單位減半徵收文化事業建設費，並授權各省（區、市）在 50% 幅度內對地方企事業單位和個人減徵此項收費。（中國政府網）

這份政策，將大利航空股利潤釋放。以 2018 年為例，南航（1055）繳納民航發展基金 29.4 億，東航（670）繳納 22.35 億，佔利潤總額分別為 65% 及 58%。

3） 昨天財新公佈中國 3 月服務業 PMI 為 54.4，較上月 51.1 及預期的 52.3 為佳，創去年 1 月以來最強增長。財新指，製造業與服務業的增長轉強，製造業用工恢復增長，綜合用工總量逾一年來首現擴張，整體經營信心度微升至 7 個月來最高。（蘋果日報）

4）美股上日市況總結：美國三大指數週三上升。當中道指上升 39 點，標指及納指則分別上升 0.21% 及 0.6%。十年期債息回升至 2.528%。美滙指數最新在 97.09，紐約期油最新報 62.46 美元。港股 ADR 下跌 77 點，相當於恆指 29909 點水平。恆指期貨夜市收報 30089 點，上升 126 點並高水 103 點。

5）個股訊息 ：

世茂房地產 (813) 公布，3 月合約銷售額按年增長 21.66%；合約銷售面積升 4.14%。今年首 3 個月，累計合約銷售總額按年增 23.84%；累計合約銷售總面積上升 12.31%。另外， 碧桂園 (2007) 公布，今年 3 月份實現合同銷售金額按年增加 2.16%。（信報）

外電引述知情人士透露，老恒和釀造 (2226) 的股東與一家顧問機構，就可能將出售逾 49% 作研究。該顧問機構接觸的潛在買家包括海天味 (603288.SH) 和香港李錦記。知情人士稱，有關計劃仍處於初步階段，該公司的股東仍可以決定不出售。該股昨天收報 4.02 元，升 6.9%。（信報）

金界控股 (3918) 公布，今年首 3 個月博彩總收入 3.21 億元 (美元 ‧ 下同)，按年增長 32.07%。此外，集團 Naga 3 項目的開發規劃工作已接近尾聲，預期將因該項目產生約 38 億元至 40 億元的資本支出。該公司已委任摩根士丹利和瑞信為財務顧問，評估有關融資方案，可能包括該公司內部產生的自由現金流，控股股東提供開發總成本約 50% 的資金，以及其他融資方式。 （信報）

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