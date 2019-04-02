比特幣突漲近20% 直逼5000美元關卡 寫去年11月以來新高價

週二 (2 日) 亞洲早盤，全球市場無特殊消息，但比特幣突然打破平靜，在中午過後迅速飆升，30 分鐘內大漲 17%，來到近 4 個月的最高點。

截至台北時間下午 13:30，比特幣已經衝上 4926 美元，寫去年 11 月以來新高價，24 小時升幅接近 20%，在大量資金流入下，突破 4192 美元的阻力線，之後漲幅略有縮減。

比特幣突然大漲 (圖表取自 coindesk)

比特幣市值也因此大漲，迅速增加 51 億美元，至 788 億美元，為 2018 年 11 月 22 日以來最大。

技術分析師說，這次暴衝一口氣突破 3 個阻力點，為 4200 美元、4420 美元及 4567 美元。

香港交易員還在了解此次突漲的原因，包括以太幣、瑞波幣及萊特幣等虛擬貨幣，也抓住此一時間上衝，亞股中的比特幣概念股，如 Remixpoint Inc. 及 Monex Group Inc. 都連帶翻揚。

主要加密貨幣齊漲 (圖表取自 investing.com)

比特幣今年第一季雖然看來平靜，交易量偏低，但全季漲幅達 10.91%，是 2017 年第 4 季以來最大的季度漲幅。

區塊鏈投資和諮詢公司 Kenetic Capital 的管理合夥人 Jehan Chu 表示，相對於其他資產，比特幣與加密貨幣還是個小市場，很容易受到情緒波動影響，今天很可能只是暫時性的熱情趨勢，恐怕沒什麼特別的。

據 Finance Magnates 週一報導，美國證券交易委員會 (SEC) 意外宣布批准了兩支比特幣交易所 ETF 上市。Bitwise Asset Management 和投資管理公司 VanEck，將於下月初正式發行比特幣 ETF。