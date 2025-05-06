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佳世達Q1毛利率創單季最佳 純益季增1.5倍 EPS 0.25元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-06 21:45

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佳世達Q1毛利率創單季最佳 純益季增1.5倍EPS0.25元。(鉅亨網資料照)

佳世達 (2352-TW) 今 (6) 日公告第一季財報，在產品與事業組合優化、提升附加價值下，單季毛利率突破 17%，創歷史新高，稅後純益 4.83 億元，季增 152.88%、年增 87.94%。

佳世達第一季營收 497.47 億元，季減 8.05%、年增 6.04%；毛利率 17.3，季增近 1 個百分點、年增 1.3 個百分點；營業利益近 10 億元，營益率 2%，季減 0.14 個百分點、年增 0.03 個百分點。


佳世達也公告 4 月營收 171.24 億元，月減 3.1%、年增 7.1%；累計前 4 個月營收 668.76 億元、年增 6.3%。佳世達表示，各事業表現來看，醫療事業、智能方案及資訊科技等事業都較去年同期成長。

佳世達也將於明 (7) 日舉行線上法人說明會，屆時將進一步說明第一季營運結果與未來展望。

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