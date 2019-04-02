用意何在？瑞士媒體巨頭全面利用比特幣支付工資

瑞士科技雜誌《Netzwoche》的出版社 Netzmedien AG 日前宣佈，將開始全面利用比特幣支付員工薪水。

此前，Netzmedien AG 已決定將公司半數資產轉換成加密貨幣。如今隨著該部署計劃逐步落實，該公司高層認為員工有權利從「比特幣」和「瑞士法郎」之間作出選擇，因此開放全體員工進行投票，最終由比特幣獲勝。

另一方面，Netzmedien AG 執行長 Heinrich Meyer 也表示，該公司將在 2019 年中開始接受讀者以比特幣付款，這將包含出版社旗下 8 刊科技雜誌和一個知名新聞網站。

Meyer 表示「相當看好加密貨幣」，並相信公司員工最終所獲將更甚於他們通過工資單所要求的收入。他補充道，「他們將能夠以更高的價格持有或轉售比特幣。」

加密貨幣是賭注還是信仰？

過去一年來，加密貨幣市場遭遇崩盤衝擊，損失大約三分之一的估值。截止 2018 年底，比特幣已下跌超過 70%，最後終於在今年第一季度轉綠，從 3,100 美元的低點回升 13%，許多幣圈人士因此認定，比特幣價格已經觸底。

儘管如此， Netzmedien 並沒有因為「比特幣的波動率」而卻步。出版社總編 Marc Landis 稱，部分瑞士企業早已開始接受比特幣付款，因此它正成為一種實用的支付方式。他說道，「SBB 和 Digitec Galaxus 都是很好的例子。他們已經接受比特幣。此外，Grand Hotel Dolder 上週也宣布將接受比特幣付款。我相信成千上萬的公司將會跟著仿效。」

然而相較於其他公司，Netzmedien 看似是以投機者的身分進入比特幣市場，將加密貨幣視為一種投資手段，期望能以更高的匯率將其轉換成法定貨幣。為了保險起見，線上商家通常會使用 BitPay 和 Coinify 等第三方 POS 服務，實時將比特幣款項轉換為法定貨幣，但 Netzmedien 似乎是想在「比特幣的價格波動中下注」。

Netzmedien 副總編 Fabian Pöschl 認為法定貨幣太難處理，因此投票支持加密貨幣。他補充道，「如果我能將資金以加密貨幣的形式儲存在手機中便攜，為何還需要隨身攜帶瑞士法郎。」

Netzmedien 證實將添加更多加密貨幣投資組合，這也意味著公司員工未來在接受工資時，能夠選擇他們喜歡的加密資產。該公司公告稱，「我們計劃在未來讓員工在不同的加密貨幣之間做出選擇。所以他們很快就能在比特幣或其他加密貨幣之間自由選擇。」

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