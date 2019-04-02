上汽去年業績中上 股價卻反向走弱

上汽公布一份符合預期的財報數據，市場普遍給予正面評價，惟股價開盤仍走弱，回測月線支撐。

圖: 東方財富網, 上汽集團股價日線圖

2018 年財報重點

營收達人民幣 8876 億元，年增 3.46%。

歸屬於上市公司的淨利達人民幣 360 億元，年增 4.65%。若扣除政府補貼，以及非經常性損益，淨利為人民幣 324.09 億元，年減 1.54%。這是上汽集團上市後，首度出現利潤下滑的情況。

EPS 人民幣 3.082 元，2017 年為人民幣 2.959 元。

計劃每 10 股配發現金股利人民幣 12.60 元。

2018 年上汽集團整體汽車銷售量達到 705 萬輛，年增 1.75%，創近 10 年最低，但高於產業平均 5.6 個百分點。

由於產業競爭激烈，導致營業成本增加，汽車製造獲利下滑，去年上汽集團汽車製造業整體毛利率為 13.25%，與 2017 年相比減少 0.22 個百分點。

2018 年上汽集團流動負債達人民幣 4143 億元，較期初成長 6%；總負債達人民幣 4980.5 億元，較期初成長 10.3%。資產負債比率達到 63.6%，創下上市後新高。

上汽去年市占率提升至 24.1%，比 2017 年上揚 1 個百分點。

圖: 公司財報

營運展望

公司預估今年汽車銷售量達 710 萬輛，預計營業總收入人民幣 9065 億元 (2018 年營業總收入人民幣 9021.94 億元)，營業成本人民幣 7775 億元。

預估今年中國小客車市場可能繼續呈現負成長，幅度介於 0%～－5.9% 之間。

市場觀點

太平洋證券表示，汽車產業整體銷售情況差，但上汽市占率還能進一步提升，顯現出品牌價值，加上高股息，以價值面考量目前股價低估，預估股價上看 10 倍動態本益比的價位，維持買進評等。

東方證券則指出，業績符合預期，毛利率保持穩定，配合自身品牌價值，預估未來營運成長仍有機會優於產業平均值。略為下修 2019 年～2020 年 EPS 預估，分別達人民幣 3.2 元及人民幣 3.52 元，目標價人民幣 35.2 元，維持買入評等。