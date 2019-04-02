中國官方宣布今年還有核電項目將開工

4 月 1 日，中國生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華在中國核能可持續發展論壇上明確指出，今年會有核電項目陸續興建。他同時指出中國現有運作中及在建核電機組共 56 台（在建數量全球第一），機組數量已達到全球第三。中國會在確保安全前提下，繼續發展核電。

中國停建核電已經歷經三年多，不過就在今年 3 月中，中國政府核准漳州核電 1 號機組和太平嶺核電 1 號機組於 2019 年 6 月開工。

圖: 中國國家核安全局, 2018 年底資料

而根據中國政府十三五的核電發展目標來看，在 2016 年～2020 年這段期間內，中國核電將投產約 3000 萬千瓦、開工 3000 萬千瓦以上，2020 年裝機達到 5800 萬千瓦。

截至 2019 年 1 月 20 日為止，中國運作中和在建核電機組總裝機容量離 2020 年的規劃目標還差 3000 萬千瓦。

如果要達到規劃目標，以目前單機 100 萬千瓦的核電機組來看，中國今明兩年要興建 30 台。而每台第三代百萬級千瓦的核電機組的總投資大概需要人民幣 200 億元，因此 30 台核電機組總投資將高達人民幣 6000 億元。

不過，依照實際情況中國目前有能力在兩年內為 10 台百萬級千瓦的核電機組提供設備，合理預估未來兩年核電投資金額可達人民幣 2000 億元。

受惠的相關概念股中，中國核建是中國核電工程建設領域規模最大，屬於核電產業上、中、下游一條龍服務的集團。

中廣核技是中廣核旗下第一家 A 股上市公司，主要產品有核電站專用電纜、電子加速器等。

東方鉭業則是主要經營稀有金屬鉭鈮及鈹合金系列產品，可用於原子能等高科技領域。

其它相關公司則有，核心裝備的東方電氣、上海電氣；基礎配件的應流股份、江蘇神通；乏燃料裝備的台海核電等。